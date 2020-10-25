Вторая мировая волна. Вадим Штепа – о болезни и власти

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В октябре Россия стала день за днем бить рекорды по числу заражений коронавирусом. Не лучше ситуация и во многих других странах. Медики и эксперты говорят о "второй волне пандемии". Однако Всемирная организация здравоохранения, которую ещё с весны упрекали в нагнетании "мировой паники", на сей раз проявляет сдержанность – по мнению ее представителей, никакой "второй волны" COVID-19 нет. В одних странах заболеваемость растет, но в других, напротив, снижается.



Очевидно, что эта динамика напрямую связана не только с непредсказуемостью самого вируса, но с поведением властей той или иной страны, которое отражается на общественных настроениях. В России, например, очевиден рост едва ли не панических настроений – пишут, что 90% больничных коек заполнено, а тех, кто всё ещё не носят маски, в соцсетях называют едва ли не "врагами народа". Иногда приходится уже наблюдать и очевидные обострения психоза – пассажиры калининградского троллейбуса подрались из-за "неправильно надетой маски".

Это распоряжение – об обязательном ношении масок в магазинах и общественном транспорте – принято во многих российских регионах. А вот в Эстонии, где живу я, нет обязательного ношения масок в магазинах и автобусах. Но это не приводит к числа заражений. Люди, конечно, стараются соблюдать правила социальной дистанции, но она не перерастает в социальное отчуждение. Может быть, это тоже помогает людям лучше справляться с вирусом, повышает иммунитет и резистентность болезни.



Власти многих стран сегодня, очевидно, осознают, что повторение весеннего локдауна способно обрушить экономику окончательно. Однако в воздухе, кишащем ныне вирусами, повисает вопрос – если "вторую волну" предполагали еще тогда, что же вы делали всё лето, как готовились к ней?

Но летом у российской власти были более важные дела, для которых населению позволили выйти из карантина и отказаться от "электронных пропусков" (которые, кстати, в Эстонии не вводили, несмотря на европейское лидерство этой страны в области высоких технологий). Кремлю потребовалось во что бы то ни стало провести два отложенных с весны мероприятия – парад Победы и голосование по конституционным поправкам. Благодаря своему "обнулению" Путин получил очередную дозу легитимности, и теперь может править из своего виртуального бункера, практически никак не соприкасаясь с реальным миром. Привет из старого пелевинского романа Generation П, где политики существовали только как телеобразы…

Подобное в Эстонии тоже невозможно представить. У этой маленькой страны нет имперских амбиций, здесь никакому президенту просто не придет в голову "обнулить" свои сроки. Зато за лето в Эстонии была значительно модернизирована медицинская инфраструктура, позволяющая диагностировать COVID-19, приобрести новое оборудование и средства защиты. И сегодня премьер Юри Ратас не прячется ни в каком бункере, но приезжает на русскоязычное "Радио 4" отвечать на вопросы журналистов. Причем, судя по фото, диалог происходит без всяких масок.

Российская специфика борьбы с коронавирусом состоит в том, что власть налагает всё новые обязательства на граждан, но не на саму себя

Президент России в это время издал указ: "Образовать межведомственную комиссию Совета безопасности России по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций". В переводе с чиновничьего сленга это означает, что создается очередное начальственное ведомство с очередным закрытым бюджетом. Неудивительно, что возглавлять его будет такой известный специалист по новым инфекциям, как Дмитрий Медведев. Если бы аналог такой комиссии создавался в Эстонии – это, во-первых, происходило бы совершенно прозрачно для общества, а во-вторых, её бы возглавляли реальные медицинские деятели.

Сегодня практически во всех российских городах полицейские вправе оштрафовать граждан за "нарушение масочного режима". При этом бесплатная раздача масок населению не предусмотрена. В общем, классика: "Спасение утопающих – дело рук самих утопающих! " В Эстонии же, где ношение масок не обязательно, на предприятиях они выдаются работникам бесплатно.

Во Владивостоке на дистанционное обучение в октябре перевели 107 классов средних школ, в Новосибирске 120, в Югре более 300. Распорядившиеся об этом чиновники наверняка не задумались о социальном аспекте этой "антивирусной цифровизации". Если каждый пятый российский ребенок живёт за чертой бедности, то вряд ли его семья может обеспечить себя техникой для нормального домашнего образования. Многие школы в Эстонии сегодня также переведены на дистанционный режим. Однако в таких случаях обеспечение школьников необходимой техникой является прямой задачей государства и муниципальных властей.

Российская специфика борьбы с коронавирусом состоит в том, что власть налагает всё новые обязательства на граждан, но не на саму себя. Точнее, себе она оставляет лишь возрастающие функции надзора и наказания. А то и прямого шантажа. Как заявил петербургский губернатор Беглов: "Я все-таки бы рассчитывал на сознание наших горожан, что они в сложный период будут вместе с властью… На сегодняшний день лучше соблюдать правила, чем вводить жесткие меры". Опять же – подобную фразу невозможно услышать ни от какого эстонского политика. Здесь не от граждан требуют "быть вместе с властью", но наоборот, власть старается показать, что она вместе с гражданами. Иначе её, эту власть, просто не переизберут. Но российская власть этого не опасается…

Вадим Штепа – главный редактор журнала Регион.Эксперт



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