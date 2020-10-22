Глава СВР России встретился в Минске с Лукашенко

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в четверг прибыл в Минск, где встретился с Александром Лукашенко. Встреча прошла на фоне массовых протестов в Беларуси и "ультиматума", выдвинутого оппозиционным лидером Светланой Тихановской к Лукашенко – до 25 октября согласиться на уход от власти.

Официальное белорусское агентство БелТА цитирует Лукашенко: "Не секрет, наша встреча произведет в настоящий момент какой-то соответствующий взрыв в СМИ, особенно в интернете. Да мы и не скрываем, обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду Союзного государства". Лукашенко подчеркнул, что Нарышкин "регулярно" доводит до него и до белорусских спецслужб различную информацию. Нарышкин, в свою очередь, сказал, что "спецслужбы могут сделать еще многое, чтобы обеспечить интересы Беларуси и России и защитить от возникающих угроз".

В конце сентября директор СВР, который в последнее время нередко стал выступать с политическими заявлениями, сказал, что США якобы вмешиваются в религиозную жизнь Беларуси, стремясь столкнуть православных и католиков. По его словам, противники Лукашенко готовили "резонансную провокацию против Римско-католической церкви, вплоть до убийства священника. Какого-либо дальнейшего развития эти утверждения не получили. Лукашенко, в свою очередь, утверждал, что передал российским спецслужбам якобы перехваченный разговор двух представителей американских спецслужб ("Ника" и "Майка") об отравлении Алексея Навального и о том, что Лукашенко оказался "крепким орешком". В Москве эти утверждения по существу не комментировали.

На 25 октября, когда истекает срок так называемого народного ультиматума, белорусская оппозиция вновь планирует провести масштабную акцию протеста, а на следующий день грозит начать массовую забастовку. По сообщениям СМИ, Лукашенко готовит акцию своих сторонников, для чего в Минск привозят людей автобусами из регионов. Однако неясно, когда она пройдёт.

Политический кризис в Беларуси продолжается с начала августа, после того как противники Лукашенко заявили о масштабных фальсификациях на выборах президента и не признали его официально объявленную победу. Москва – после некоторой паузы – в конце концов поддержала Лукашенко в противостоянии. Страны Запада его легитимность не признали, ЕС ввёл против десятков белорусских чиновников санкции.