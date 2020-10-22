Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. Об этом сообщил адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.

По словам адвоката, о получении российского гражданства Сноуден пока не думает.

В 2013 году Сноуден получил убежище в России после того, как он предал огласке секретные сведения о программе массовой электронной слежки со стороны спецслужб. Сноуден настаивает на том, что в России оказался по воле обстоятельств – он летел из Гонконга с пересадкой в Москве и в пути узнал, что его американский паспорт аннулирован, а ему грозит преследование на родине. В 2014 году Сноуден получил в России временный вид на жительство.

В различных интервью он утверждал, что не ограничен в своих перемещениях по России. Выступая за свободу информации, Сноуден подвергал критике российские власти за меры по её ограничению.​

Ранее стало известно, что Сноуден уступил властям США более 5 миллионов долларов, которые он заработал от продаж своей книги и связанных с ней публичных выступлений. Автобиографическая книга Сноудена была опубликована в прошлом году без разрешения властей США, необходимого по условиям контракта, который Сноуден подписывал с АНБ и ЦРУ. Министерство юстиции США обратилось в суд с требованием взыскать со Сноудена заработанные им в связи с выходом книги средства.

Сноудену в США предъявлены обвинения в шпионаже, по которым ему грозит длительный тюремный срок. Общественное мнение в США по вопросу о Сноудене разделилось: многие активисты и общественные деятели, признавая, что он нарушил закон, указывают на то, что он поднял важную проблему неоправданного вмешательства спецслужб в частную жизнь. Бывший президент Барак Обама отказался помиловать Сноудена, заявив, что, возможно, сделал бы это, если бы тот добровольно предстал перед американским судом. Президент Дональд Трамп характеризовал Сноудена как "предателя". В августе, однако, сообщалось, что он не исключает возможности помиловать Сноудена.