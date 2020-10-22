"Угораздил чёрт родиться в России". Блогеры о юбилее Михалкова

21 октября Никита Михалков отметил 75-летие. Владимир Путин наградил его званием Героя труда и выпил с ним игристого онлайн. А российские блогеры показали, что равнодушного отношения к народному артисту не бывает.

Владимир Правденко: "От Михалкова веет аристократизмом, в том старом имперском изводе. Беда его, что их таких осталось критически мало, единицы. Эта линия развития, этот тип витальности обрезан без шансов на возрождение – другие времена, другие ценности, другие ритмы... И вот это причудливое сочетание непропиваемой аристократической эстетики и продуманного раболепия-ради-выживания – это, конечно, незаурядное явление живой природы. Невозможно развидеть, несмотря на ясное понимание ситуации".

Екатерина Барабаш: "Михалков и Соловьев на канале "Россия". "Здравствуй, Бим!" – "Здравствуй, Бом!" – "Нас пытаются уничтожить американцы, Бим!" – "Неправда, Бом, у нас есть враги и внутри – они только и ждут, как бы открыть неприятелю ворота!" – "Ты гений, Бим!" – "Да, я гений, Бом! И Путин гений”. Санитары бездействуют. Заведующий буйным отделением застрелился от отчаяния".

Юрий Сапрыкин: "Тебе нужно лишь выбрать, в какое положение перевести свой эмоциональный переключатель: юбиляр наполовину полон – или наполовину пуст, что для истории более ценно – “Неоконченная пьеса” или уничтожение Музея кино, непререкаемые фильмы и роли 1970–80-х или лукавая близость к власти в последние десятилетия? Что забывать будем?"

Михаил Золотоносов: "Интеллектуально Никита Михалков давно умер, случилось это вскоре после того, как он сыграл Александра III в фильме 1998 года. А с воцарением П. этот труп начал активную жизнь, омерзительную во всех своих проявлениях. Причем намеки на это были видны еще в 1995 году, и старая статья их зафиксировала. Генетику не обманешь!"

Никита Михалков на Радио Свобода: "Вы знаете, ужас в том, что мы все время подсознательно живем в состоянии ужаса перед государственным переворотом. Я убежден (я понимаю, что сейчас огромное количество людей меня проклянут), что для того, чтобы не было государственного переворота, невозможно каждые четыре года подкидывать страну на "орла/решку". Невозможно! Потому что новый президент, или новые президенты, или претенденты на это место будут строить, как правило, свою политику на оппозиции, на том, чтобы говорить, что "было плохо тогда, при этом, а при мне будет хорошо".

Елена Мясникова: "Да просто пожалеем всех. Такой клан, Михалковы, Суриковы, Кончаловские... Угораздил их черт родиться в России с умом и талантом (у Пушкина – с душою и талантом, но тут народная версия больше подходит). И с очень большим желанием выжить и не упустить свое. Талант ушел, "свое" приумножилось. В иной стране, быть может, душа и талант, и достоинство, и деньги бы сохранились. Грустная история".