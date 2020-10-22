Мэр Праги будет как волонтёр работать в больнице

В Чехии, которая вышла на одно из первых мест в мире по темпам роста числа инфицированных коронавирусом, с четверга введён общенациональный карантин. Меры практически аналогичны тем, что принимались в стране весной: дома разрешено покидать только по уважительным причинам, закрыты большинство магазинов и предприятий сферы услуг, а также учебные заведения. Границы страны в этот раз не закрывались (въезд для граждан России ограничен во все страны Шенгенской зоны).

В последние сутки в Чехии установлен рекорд по числу инфицированных – около 15 тысяч (это больше, чем за все весенние месяцы). Растёт и число умерших (за последние сутки их было 120). Правительство планирует продлить действующий до 3 ноября режим чрезвычайной ситуации. Также оно одобрило приезд в страну военных медиков из стран ЕС и НАТО.

Мэр Праги, где коронавирусом сейчас инфицировано более 1 процента населения, заявил, что на будущей неделе начнёт работать в одной из пражских больниц в качестве волонтёра. Зденек Гржиб имеет медицинское образование, но врачебной практикой не занимался. В больнице он проработает 2 недели.

Власти уже распорядились привлечь к работе студентов старших курсов медицинских факультетов, а также активно приглашают добровольцев из числа общественности – на случай, если медицинского персонала в разгар эпидемии начнёт не хватать.

Общенациональный карантин в связи с эпидемией введён также в Ирландии, в ряде других стран ограничительные меры вводятся на локальном уровне (например, во Франции в крупнейших городах введён ночной комендантский час). Рост числа заражённых отмечается практически по всей Европе.