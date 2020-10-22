Анатолий Быков задержан при выходе из СИЗО по другому уголовному делу

Арестованный по подозрению в организации убийств экс-депутат красноярского заксобрания Анатолий Быков, которому в четверг изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, был снова задержан при выходе из СИЗО.

Адвокат Быкова Алексей Прохоров сообщил агенству "Интерфакс", что задержание связано с ещё одним уголовным делом, но с каким именно - его подзащитному пока не известно.

Анатолия Быкова арестовали в начале мая, обвинив в организации убийств нескольких предпринимателей, с которыми он конфликтовал, и в организации преступной группы. Экс-депутату грозит пожизненное заключение.

Быков отрицает вину. Ранее он обвинил в организации своего уголовного преследования губернатора края Александра Усса и главу региональной полиции Александра Речицкого.

В четверг Красноярский краевой суд изменил меру пресечения Быкову, отправив его под домашний арест. Ранее адвокаты бизнесмена подали апелляционную жалобу на содержание его под стражей, отметив, что следствие по делу закончено, и их подзащитный уже не может на него повлиять.