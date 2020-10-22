Анатолия Быкова перевели под домашний арест

Суд в Красноярске смягчил меру пресечения бизнесмену Анатолию Быкову, которого обвиняют в руководстве преступным сообществом и организации двойного убийства. Его отпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС.

Анатолий Быков был задержан, а затем арестован в начале мая. В сентябре Следственный комитет предъявил ему окончательное обвинение в организации двойного убийства в 1994 году. Следствие считает Быкова виновным в гибели жителей Красноярска Александра Наумова и Кирилла Войтенко. По версии следователей, Быков заказал их физическое устранение после неудачного покушения на него. Он решил, что убить его пытались именно Наумов и Войтенко, с которыми у Быкова был личный конфликт.

Ключевым свидетелем по данному делу выступил непосредственный исполнитель заказного убийства Владимир Татаренков. За это преступление он уже отсидел в тюрьме и вышел на свободу в августе этого года.

Кроме этого убийства следователи считают Быкова виновным в гибели ещё одного предпринимателя в 2004 году, а также в организации преступной группы. По предъявленным статьям ему грозит пожизненное заключение.

Сам предприниматель отрицает вину. Ранее Быков обвинил в организации своего уголовного преследования губернатора края Александра Усса и главу региональной полиции Александра Речицкого.