Анатолия Быкова перевели под домашний арест

Суд в Красноярске смягчил меру пресечения бизнесмену Анатолию Быкову, которого обвиняют в руководстве преступным сообществом и организации двойного убийства. Его отпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС.
Анатолий Быков был задержан, а затем арестован в начале мая. В сентябре Следственный комитет предъявил ему окончательное обвинение в организации двойного убийства в 1994 году. Следствие считает Быкова виновным в гибели жителей Красноярска Александра Наумова и Кирилла Войтенко. По версии следователей, Быков заказал их физическое устранение после неудачного покушения на него. Он решил, что убить его пытались именно Наумов и Войтенко, с которыми у Быкова был личный конфликт.
Ключевым свидетелем по данному делу выступил непосредственный исполнитель заказного убийства Владимир Татаренков. За это преступление он уже отсидел в тюрьме и вышел на свободу в августе этого года.
Кроме этого убийства следователи считают Быкова виновным в гибели ещё одного предпринимателя в 2004 году, а также в организации преступной группы. По предъявленным статьям ему грозит пожизненное заключение.
Сам предприниматель отрицает вину. Ранее Быков обвинил в организации своего уголовного преследования губернатора края Александра Усса и главу региональной полиции Александра Речицкого.
- В 2002 году Быков был осужден за организацию покушения на криминального авторитета Вилора Струганова, известного как Паша Цветомузыка. Суд приговорил его к условному сроку, позже судимость была снята.
- С 1997 по 2016 год Быков регулярно избирался в Законодательное собрание Красноярского края и владел крупными местными предприятиями.
- Летом 2019 года Быков объявил о намерении создать движение "Наша Сибирь", которое боролось бы за увеличение финансирования регионов и их большую самостоятельность.
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