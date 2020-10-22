Попытка — не пытка. Эфир в 21:05

Попытка не пытка. Почему в России сложно добиться суда за жестокое обращение и пытки в полиции, колониях и тюрьмах?

"Арабская ночь". Россиянка в сирийской тюрьме: фрагмент совместного проекта Радио Свобода и телеканала Настоящее Время, о судьбах российских женщин в Сирии.

ЦВСИГ вам, а не выдворение. Из-за пандемии и несовершенства законодательства, сотни мигрантов застряли в российских центрах временного содержания иностранных граждан.

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