Приостановлен ввоз партии жизненно важных препаратов в Россию

Компания "Гедеон Рихтер Рус" сообщила о приостановке поставок лекарственных препаратов в Россию до 29-30 октября. Это связано с техническими сбоями в системе мониторинга движения лекарственных препаратов, которые продолжаются с 30 сентября, говорится в письме контрагентам, пишет "Фармацевтический вестник". Компания не смогла ввезти в страну партию жизненно неоходимых лекарственных препаратов.

28 декабря 2017 года были внесены поправки в законодательство, согласно которым теперь все фармпрепараты должны быть промаркированы и каждая упаковка получает свой уникальный цифровой код, который вносится в специальную систему мониторинга. Предполагалось, что таким образом можно будет отслеживать движение лекарственных препаратов от производства до потребителя. Обязательной маркировке препараты подлежали с 1 января 2020 года, однако из-за пандемии правительство перенесло сроки на 1 июля. Сейчас маркированные лекарства продают почти 40% аптек.c

Оператором маркировки выступает Центр развития передовых технологий. Согласно данным российского реестра юрлиц, компания принадлежит структурам Ростеха и бизнесменов Александра Галицкого и Алишера Усманова.

На закрытой встрече рабочей группы по маркировке лекарственных препаратов при Росздравнадзоре 15 октября представитель Центра развития передовых технологий Егор Жаворонков сообщил, что 30 сентября в системе мониторинга движения лекарственных препаратов произошел масштабный технический сбой. Из-за этого были потеряны данные об уже загруженных в систему маркировки препаратах, и реализация, и поставка маркированных лекарств в стране стала почти невозможной. Поскольку QR-коды не считывались, в системе невозможно было отразить передачу препаратов, производители и дистрибьюторы не могли поставить товар на продажу, а аптеки не могли его принять, писали "Открытые медиа".