Российский боец ММА одобрил убийство учителя во Франции 

Российский боец смешанного стиля, уроженец Чечни Зелим Имадаев, поддержал своего земляка Абдуллаха Анзорова, обезглавившего на прошлой неделе в пригороде Парижа 47-летнего преподавателя истории Самюэля Пати. В своём инстаграме Имадаев назвал убийцу "героем ислама".
Другой российский боец ММА, Альберт Дураев, написал по поводу убийства, что "во Франции свобода слова потеряла своё начало", поставив в конце поста весёлый смайлик.
В связи с высказываниями спортсменов в Следственный комитет России поступило заявление с просьбой проверить их на предмет оправдания терроризма. Петербургский активист Павел Чупрунов, подавший заявление, сообщил, что его цель - проверить, будут ли следователи столь же принципиальны с чеченскими бойцами, как и с комментаторами теракта в здании ФСБ в Архангельске, на которых были заведены уголовные дела.
В четверг в нескольких СМИ появилась информация о том, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) отреагировал на слова Зелима Имадаева и разорвал с ним контракт, однако позже выяснилось, что это произошло ещё летом, а уже в сентябре Имадаев снова выступил на турнире UFC Fight Night.
Отмечается также, что после резонанса и Имадаев, и Дураев, который, ко всему прочему, является чемпионом России по самбо, удалили свои посты об убийстве во Франции из инстаграма.
47-летний Самюэль Пати был убит 16 октября. Незадолго до гибели он показывал ученикам карикатуры журнала Charlie Hebdo на почитаемого в исламе пророка Мухаммеда, обсуждая с ними свободу слова. После этого он получал угрозы.
В прошлую пятницу возле выхода из колледжа на Пати напал 18-летний уроженец Москвы Абдуллах Анзоров, передающий вместе с семьёй во Францию несколько лет назад. Он убил, а затем обезглавил учителя. После этого Анзоров выложил в свой твиттер фотографию отрезанной головы Пати и написал под ней, что "казнил" учителя за оскорбление пророка. Прибывшие на место полицейские пытались задержать Анзорова, но после того, как он направил на них ружьё, застрелили преступника.
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