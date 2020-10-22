Президент России Владимир Путин уволил с должности первого заместителя директора ФСБ Сергея Смирнова. Об этом РБК рассказали два источника, близкие к службе.

Генерал армии Смирнов координировал в ФСБ работу важнейших для неё подразделений: департамента военной контрразведки, службы экономической безопасности, службы по защите конституционного строя. На должность первого заместителя директора ФСБ России он был назначен в июне 2003 года.

16 октября о возможной причастности контролируемого им подразделения к покушению на оппозиционера Алексея Навального писала британская газета The Guardian. Но источники РБК утверждают, что Смирнов уволен не после скандала, а по достижении предельного возраста — ему исполнилось 70 лет.