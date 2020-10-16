Спецслужбы Великобритании, Германии и Франции подозревают в отравлении Алексея Навального Федеральную службу безопасности. При этом предполагается, что целью атаки было не убийство оппозиционера, а изгнание его из страны. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на неназванные источники.

Два источника газеты сообщили, что уверены, что за отравлением Навального стоит Служба по защите конституционного строя ФСБ, входящая в Центр специального назначения спецслужбы. Её возглавляет генерал армии Алексей Седов, работавший в КГБ Ленинграда и знакомый с президентом России Владимиром Путиным с 90-х годов.

Из-за того, что спецслужбы сошлись на причастности ФСБ к покушению, Евросоюз и Великобритания ввела санкции против директора службы Александра Бортникова, пишет газета. Издание не объясняет, почему санкций избежал сам Седов.

Отравление Навального произошло в конце августа в России, сейчас политик проходит реабилитацию в Германии. Предполагается, что он мог быть отравлен боевым отравляющим веществом "Новичок" российской разработки. Москва любую причастность к покушению категорически отрицает.

Ранее издания "Проект" и "Московский комсомолец" писали, что перед отравлением Навального оперативники в штатском контролировали буквально каждый его шаг. После этих публикаций проверить информацию о незаконной слежке ФСБ попросил московский муниципальный депутат Илья Яшин. В ответе службы было сказано, что оснований для проверки ей не найдено.