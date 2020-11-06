Поверх барьеров с Игорем Померанцевым. Современная музыка. Сергей Невский
Монологи и музыка композитора ** Портной из Киева. Воспоминания о киевском портном «Герце» ** «Родной язык» с эстонским журналистом Хейки Ахоненом
Другие материалы
-
-
30 октября 2020
Поверх барьеров с Игорем Померанцевым. Меломан Достоевский
-
23 октября 2020
Поверх барьеров с Игорем Померанцевым
-
16 октября 2020
Поверх барьеров с Игорем Померанцевым. ЛГБТ на войне
-
-
02 октября 2020
Поверх барьеров с Игорем Померанцевым