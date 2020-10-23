На блогера Mellstroy возбуждено уголовное дело после того, как он избил модель в стриме

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении блогера Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy. Он избил фотомодель в онлайн-трансляции, за которой наблюдали 70 тысяч человек. Об этом сообщает агентство “Москва”.

Дело возбуждено по статье о побоях, максимальное наказание за неё — до двух лет лишения свободы. Блогер дал подписку о невыезде.

19 октября 19-летняя модель Алёна Ефремова опубликовала в инстаграме видео, на котором Mellstroy ударил её лицом об стол. Позже её запись была удалена. На ютьюб-канал блогера были подписаны больше 680 тысяч человек, сейчас он заблокирован в сервисе и во “Вконтакте”.