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На блогера Mellstroy возбуждено уголовное дело после того, как он избил модель в стриме

Андрей Бурим и Алёна Ефремова

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении блогера Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy. Он избил фотомодель в онлайн-трансляции, за которой наблюдали 70 тысяч человек. Об этом сообщает агентство “Москва”.

Дело возбуждено по статье о побоях, максимальное наказание за неё — до двух лет лишения свободы. Блогер дал подписку о невыезде.

19 октября 19-летняя модель Алёна Ефремова опубликовала в инстаграме видео, на котором Mellstroy ударил её лицом об стол. Позже её запись была удалена. На ютьюб-канал блогера были подписаны больше 680 тысяч человек, сейчас он заблокирован в сервисе и во “Вконтакте”.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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