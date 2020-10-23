В Гааге прошла акция в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой

Международная правозащитная организация Amnesty International Nederland и активисты из пяти голландских городов – Амстердама, Роттердама, Гронингена, Эйндховена и Неймегена – организовали демонстрацию возле посольства России в Гааге в поддержку художницы, ЛГБТ-активистки и феминистки Юлии Цветковой. Они потребовали прекратить уголовное дело о порнографии, заведенное на Цветкову из-за ее бодипозитивных рисунков. Об этом сообщила редакции Сибирь.Реалии мать активистки Анна Ходырева.
"Её схематические рисунки женского тела вызвали уголовное расследование за якобы "распространение порно" – по этому обвинению ей грозит до 6 лет лишения свободы", – написали в обращении иностранные активисты. Они потребовали от российских властей снять все обвинения с Юлии Цветковой.
По словам Анны Ходыревой, это уже не первая акция Amnesty International в поддержку её дочери. В российском посольстве обращение у правозащитного движения забрали и пообещали позвонить в Комсомольск-на-Амуре, сообщила мать активистки.
В сентябре уголовное дело Юлии Цветковой из прокуратуры вернули в Следственный комитет по Хабаровскому краю на дорасследование. В рамках этого дела ЛГБТ-активистку обвиняют в распространении порнографии за рисунки бодипозитивного проекта "Женщина не кукла".
В поддержку ЛГБТ-активистки из Хабаровского края и против ее преследования по уголовной статье жители российских регионов регулярно проводят различные акции, в том числе онлайн.
- Юлия Цветкова долгое время находилась под домашним арестом по делу о распространении порнографии в паблике "Монологи вагины". Обвинительное заключение по этому делу ей утвердили 9 июня. По первому протоколу по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" Цветкову уже оштрафовали на 50 тысяч рублей.
- В 2019 году в Хабаровском крае запретили фестиваль театрального искусства, организованный Цветковой. Активистку обвинили в распространении порнографии из-за бодипозитивного проекта "Женщина не кукла".
- 10 июля суд признал Юлию Цветкову виновной по административной статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Ей назначен штраф в 75 тысяч рублей. В июне на неё был составлен второй протокол по этой же административной статье. Позже суд пересмотрел дело и снизил штраф до 50 тысяч рублей.
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