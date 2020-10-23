Лондон заключил с Японией первую после Брекзита крупную сделку

Великобритания и Япония подписали соглашение о свободной торговле. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

Страны достигли договорённости в сентябре. Документ вступит в силу 1 января 2021 года. Он предусматривает снижение пошлин на импорт британских товаров в Японию на 94 процента и на импорт японских товаров в Великобританию на 99 процентов. Ожидается, что товарооборот между странами увеличится более чем на 15 миллиардов фунтов (примерно 20 миллиардов долларов). В 2019 году товарооборот составлял более 30,5 миллиарда фунтов (41 миллиард долларов).

Соглашение Лондона с Токио – первая крупная сделка после Брекзита.

Великобритания покинула Евросоюз 31 января. До конца года длится переходный период, в течение которого Лондон и Брюссель должны заключить торговое соглашение. Если этого не произойдёт, то Соединённое Королевство может выйти из ЕС без сделки. В этом случае Великобритания намерена работать с Евросоюзом по примеру Австралии – по принципам свободной торговли.