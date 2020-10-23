Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Комсомольске-на-Амуре на памятнике "Дети – фронту" изобразили немецкий эсминец

В Комсомольске-на-Амуре на открытом мемориале "Дети – фронту" художники изобразили немецкий эсминец времен Второй мировой войны, — передаёт Сибирь.Реалии.

На памятнике изображён эскадренный миноносец типа 1936A(Mob), стоявший на вооружении Кригсмарине. После войны уцелевшие корабли такого типа использовались флотами Великобритании и США, но не Советского Союза.

Как выяснили Сибирь.Реалии, установил памятник местный судомеханический техникум за свой счет. Мемориал посвящён самоотверженному труду детей, которые в годы Второй мировой войны заменили у станков завода взрослых, ушедших на фронт. Подрядчика просили изобразить военные суда, которые выпускал дальневосточный завод в те годы.

Исполнитель работ отрицает использование немецкого корабля и говорит, что на памятнике изображён "собирательный образ" советских кораблей военного времени. На время разбирательства памятник задрапировали чёрной непрозрачной тканью.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG