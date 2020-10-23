В Комсомольске-на-Амуре на открытом мемориале "Дети – фронту" художники изобразили немецкий эсминец времен Второй мировой войны, — передаёт Сибирь.Реалии.

На памятнике изображён эскадренный миноносец типа 1936A(Mob), стоявший на вооружении Кригсмарине. После войны уцелевшие корабли такого типа использовались флотами Великобритании и США, но не Советского Союза.

Как выяснили Сибирь.Реалии, установил памятник местный судомеханический техникум за свой счет. Мемориал посвящён самоотверженному труду детей, которые в годы Второй мировой войны заменили у станков завода взрослых, ушедших на фронт. Подрядчика просили изобразить военные суда, которые выпускал дальневосточный завод в те годы.

Исполнитель работ отрицает использование немецкого корабля и говорит, что на памятнике изображён "собирательный образ" советских кораблей военного времени. На время разбирательства памятник задрапировали чёрной непрозрачной тканью.