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Стороны конфликта в Ливии договорились о прекращении огня

Участники переговоров о прекращении огня в Ливии, Женева, 23 октября 2020 годаа

Стороны конфликта в Ливии договорились о прекращении огня по всей стране. Переговоры проходили под эгидой ООН в Женеве. В организации отметили, что соглашение вступает в силу немедленно.

Согласно договорённостям, все воинские части и вооружённые формирования должны уйти с линии фронта и вернуться на базы. Все иностранные наёмники должны покинуть территорию Ливии в течение трёх месяцев, подчеркнули в ООН.

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Переговоры проходили в формате 5+5. В них участвовали по пять старших офицеров со стороны признанного международным сообществом Правительства национального единства и из Ливийской национальной армии.

  • После падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии началось противоборство враждующих между собой вооружённых группировок. На этом фоне укрепились две основные политические силы – признанное ООН Правительство национального согласия в Триполи во главе с Фаизом Сараджем и оппозиционный ему военачальник Халифа Хафтар, командующий антиправительственными силами Ливийской национальной армии с центром в Тобруке.
  • Хафтар неоднократно посещал Москву, вёл переговоры с высокопоставленными российскими представителями. Официально Россия не поддерживает ни одну из сторон конфликта, однако очевидцы рассказывают о присутствии на территории, контролируемой отрядами Хафтара, бойцов так называемой "ЧВК Вагнера". Её связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого СМИ называют "поваром Путина".
  • Пригожин заявлял, что у него нет интересов в Ливии. МИД России утверждал, что информация о присутствии "ЧВК Вагнера" в Ливии основана на подтасованных данных.

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