Стороны конфликта в Ливии договорились о прекращении огня по всей стране. Переговоры проходили под эгидой ООН в Женеве. В организации отметили, что соглашение вступает в силу немедленно.

Согласно договорённостям, все воинские части и вооружённые формирования должны уйти с линии фронта и вернуться на базы. Все иностранные наёмники должны покинуть территорию Ливии в течение трёх месяцев, подчеркнули в ООН.

Переговоры проходили в формате 5+5. В них участвовали по пять старших офицеров со стороны признанного международным сообществом Правительства национального единства и из Ливийской национальной армии.