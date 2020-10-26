В воскресенье, 25 октября, в Украине состоялись местные выборы, по предварительным итогам которых, партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", имеющая большинство в Верховной Раде, проводит своих депутатов во многие городские советы, однако не будет занимать в них доминирующих позиций. На выборах в горсовет Киева "Слуга народа" лишь на третьем месте. Кандидаты от партии также в целом не добились успеха в борьбе за кресла мэров крупных городов Украины.

Одновременно с выборами проводился всеукраинский опрос, инициированный Зеленским. Волонтёры партии "Слуга народа" у входа на избирательные участки предлагали людям заполнить бюллетени с пятью вопросами. Оппозиция раскритиковала проведение опроса, посчитав, что раздача опросных листов является агитацией в день голосования. Кроме того, по свидетельству очевидцев, опросный лист одному человеку можно было без труда получить несколько раз. В Офисе президента подчёркивают, что речь не идёт о референдуме, то есть результаты опроса не будут иметь юридической силы.

После полутора лет пребывания на посту президента Украины Владимир Зеленский так и не смог доказать, что он политик, способный вести за собой страну. Его имидж "нашего парня во власти" тускнеет, а ожидания, связанные с его избранием главой украинского государства, не оправдываются. Так считает профессор Киевского политехнического университета, доктор политических наук Лидия Смола. Разговор с ней состоялся накануне местных выборов в Украине.

– Когда мы с вами говорили в мае после принятия так называемого “антиколомойского” закона, вы сказали, что Зеленский производит впечатление человека, взвалившего себе на плечи ношу не по плечу. Смог ли Зеленский извлечь какие-то уроки из своих прошлых ошибок или его имидж еще более поблек?

– Зеленский шел на выборы как “наш парень”, который сможет изменить систему, потому что он знает наши проблемы, он живет нашими проблемами. Притом он это сделает легко, с улыбкой, как это делал его киношный прототип Голобородько. Даже внешне мы видели человека, который пренебрегал дресс-кодом, не надевал галстук, встречался с послами в рубашке с закатанными рукавами, показывал такого своего простого парня. Вызывал дикий восторг у людей, которые видели в нем человеческое лицо власти. По прошествии полутора лет мы видим очень усталого человека. Изменился его вес, он стал такой слегка обрюзгший, он потерял динамику.

Он потерял ту динамику, ту легкость, с которой его воспринимали люди

Это проявилось даже в послании Раде, которое было великолепно отрепетировано, было видно, что он готовился, хотя он и с суфлера читал. Некритически настроенная по отношению к Зеленскому аудитория не воспринимала очень много манипулятивных вещей, начиная от победы в Стокгольме, к которой абсолютно никакого отношения не имеет Зеленский, до сильной армии, к укреплению которой тоже он не приложил усилий.

– Почему же так произошло?

– На чем вообще строится имидж? Это внешность, это контент, это подача, это тезисы, с которыми человек идет во власть. Имиджем Зеленского перед избранием президентом было – "жить по-новому". Но, глядя на Зеленского сегодня, первое, что можно сказать, что это человек, который не учится. К примеру, ему на протяжении полутора лет много раз указывали и его оппоненты политические, и эксперты, и лидеры общественного мнения, что гаранту Конституции не подобает говорить "прокуроры должны посадить, я посажу". Ну, помните – "весна придет, сажать будем". Прокуроры не сажают, это делает суд. И много раз ему говорили о нигилизме, правовом нигилизме. Но в своей речи в парламенте он снова сказал: "Я ставил в вину своей команде, что они не сажают". Он потерял ту динамику, ту легкость, с которой его воспринимали люди. Мы часто видим человека растерянного, мы видим человека физически в тяжелом состоянии. Ноша власти для него невероятно тяжела, и это очень заметно, когда он выступает.

При этом у Зеленского сейчас такая власть, какой не было ни у одного из бывших президентов. У него свой кабмин, у него свое парламентское большинство, громадное парламентское большинство, коего не было. Но его риторика остается риторикой предвыборной. Зеленский постоянно апеллирует к оппонентам не как облеченный властью президент, а как человек, который только хочет что-то сделать.

Во время интервью на BBC в программе Hard Talk журналист задавал очень болезненные вопросы для него как для президента, относительно олигархов, относительно наличия в его команде лиц, имеющих за собой шлейф преступлений, вопросы, связанные с Майданом. И Зеленский не смог держать удары. Его картонный, наигранный смех – это демонстрация растерянности. У него огромные возможности, но лексика, риторика, посылы, которые дает Зеленский, остались посылами человека, который хочет получить власть, а не имеет власть.

– И ведь он шел на выборы с обещанием остановить войну в Донбассе…

– Да, его имидж строился на образе миротворца. В месседжах, которые посылались в общество, он показывал себя "президентом мира" в стране, где нет войны, нет жертв. Эти месседжи нашли отклик в обществе, и очень многие обманули себя, думая, что если проголосовать за президента мира, то мир наступит. А сейчас этот образ он уже не может сохранять. В воюющей стране нельзя быть президентом мира, даже если сильно очень хотеть. Стать "президентом войны" он не может, потому что этот образ уже частично "приватизировал" Петр Порошенко.

Зеленский продолжает играть президента. Не быть президентом, а играть президента. Если воспринимать эту ситуацию как политический спектакль, то мы уже, наверное, должны прийти к какому-то ключевому моменту, какой-то развязке, которая должна наступить. Тот момент человечности в Зеленском, о котором очень любили говорить его сторонники, не находит подтверждения. Становится очевидным, что Зеленский – человек, не подготовленный для президентства, человек, у которого есть только желание, но желание без знаний, без даже физических, психоэмоциональных возможностей. Одного желания мало.

У президента должна быть повестка дня, устремленная в будущее. Зеленский же говорит о прошлом

– Такое восприятие Владимира Зеленского переносится на партию "Слуга народа", которая тоже ассоциируется с тем образом, который Зеленский когда-то создал в кино?

– В эту партию много людей пришло с верой в возможность изменить страну. И для многих это был стремительный социальный лифт. Но далеко не все ведут себя подобающе. В адрес "слуг народа" уже раздаются обвинения в коррупции. Вспомните скандал с сексистской СМС о депутате-женщине, посланной членом фракции "Слуга народа". Предложение другого депутата фракции пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить услуги ЖКХ. Зеленский пытается спасти рейтинг своей партии – ездит по стране, отправляет депутатов в зону боевых действий. предпринимает другие пиар-ходы. Для него многое решается на местных выборах – он их трактует как "четвертый тур". Первые три – это два этапа президентских выборов и выборы в Верховную раду.

Но он же отделяет себя от депутатов – мол, я делаю все, а вы нет. Виноваты все, кроме него, – Рада, правительство, правоохранительные органы. Постоянное перекладывание вины на других не укрепляет его имидж, а демонстрирует его слабость, неумение распоряжаться властью.

– В чем основная причина падения популярности "слуг народа"?

– Партия "Слуга народа" не предложила интересных политиков, политиков масштаба национального. Мы видели политиков, которые демонстрировали не подготовку, а ограниченность. Когда Зеленский шел на выборы, он звал в свою команду интересных людей, опытных людей, людей, которые проявили себя в разных сферах, и его образ получал усиление благодаря достижениям этих людей. Но многих из них уже во власти нет. Очень многие стали оппонентами Зеленского и рассказывают, выступают, пишут о том, насколько они не могли себя реализовать в команде президента.

Кстати, в команде Порошенко были люди, которые повторяли и усиливали его месседжи. А Зеленский все больше становится заложником образа одинокого человека во власти. Одни его прежние соратники уже изгнаны, о других говорят, что они скоро будут изгнаны, сам президент заявляет: "Будем менять кабмин, пока не придут те, кто будет что-то делать".

У президента должна быть повестка дня, устремленная в будущее. Но Зеленский в своих выступлениях говорит о прошлом, об ошибках своих предшественников. Но он не говорит, куда двигается Украина. Он не говорит, что будет, если эпидемия, карантин и все остальное будет усиливаться, что будет, если повторится кризис, подобный Великой депрессии. Что, в конце концов, будет с олигархией. Не с одним олигархом, с которым он продолжает воевать, а с другими. Он должен задавать тренды, в которых страна развивается, тренды, которые в стране обсуждаются. Он должен задавать идеи, куда стране надо двигаться.

– Но Зеленский предложил провести опрос, который затрагивает самые разные темы – и коррупцию, и даже легализацию марихуаны, и возвращение Украины в ядерный клуб…

– Это исключительно пиар-ход. Нужно ли легализировать канабис медицинский, нужно ли нам возвращаться в ядерный клуб – это не те вопросы, которые интересуют обывателя. И этот опрос совершенно некорректно сравнивать с референдумом 1991 года о подтверждении Акта о государственной независимости Украины.

Предложенный Зеленским "опрос" населения – тоже признак непрофессионализма

Думаю, после ухода Зеленского с президентского поста в связи с этим опросом ему могут быть предъявлены обвинения. Слишком уж непрозрачно его финансирование. То ли государственное, то ли на партийные или частные пожертвования. Проведение такого опроса на избирательных участках в день выборов – прямое нарушение закона, об этом юристы открыто говорят.

Судя по поведению Зеленского, он уже и сам не рад, что все это затеял. Это явно непродуманное решение. Попытка взорвать маленькую информационную бомбу, на которую все поведутся. Попытка пиаровского хода перед местными выборами, чтобы привлечь внимание, желание показать снова себя как народного президента, сказать о прямой демократии. Похоже, по совету какого-нибудь политтехнолога, посмотревшего данные закрытых соцопросов.

Кто-то из фракции Зеленского сказал, что опрос не будет отличаться ничем от экзитполов. Но экзитполы проводят структуры, заслуживающие доверия, это социологические службы, у которых отработана эта система, у которых соответствующее есть количество сотрудников, опрашивающих людей. Здесь неясны ни структуры, ни источники финансирования. А ведь опрос проводится по инициативе президента. Это тоже признак непрофессионализма.

Таких непрофессиональных шагов у Зеленского много. В ряде случаев, вольно или невольно, президент рискует нарушить закон. И ему придется отвечать, потому что незнание закона не освобождает от ответственности, - считает Лидия Смола.