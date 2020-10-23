Бывший вице-президент "Евросети" арестован по делу об убийстве

Суд в Москве арестовал бывшего вице-президента “Евросети” Бориса Левина по подозрению в убийстве. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Подробности дела не приводятся, в Следственном комитете его агентствам не прокомментировали. Уголовное дело заведено по статье об убийстве двух или более человек. По данным TAdviser, по делу прошли обыски в одном из крупнейших российский IT-дистрибьюторов “Мерлион”.

В 2008 году Борис Левин, который на тот момент был вице-президентом по безопасности одного из крупнейших электронных ритейлеров — “Евросети”, был арестован по обвинению в вымогательстве и похищении сотрудника. Следствие пыталось привлечь в качестве обвиняемого по делу о вымогательстве одного из основателей “Евросети” Евгения Чиваркина, из-за чего в конце 2008 года он уехал в Великобританию.

Суд присяжных оправдал Левина, дело против Чичваркина было закрыто в 2011 году.