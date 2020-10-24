Специалисты Аналитического центра МГУ обнаружили во взятых на Камчатке пробах воды следы распада высокотоксичного ракетного топлива гептила. Об этом сообщает ютьюб-канал "Редакция", журналист которого взял пробу рядом с местом массового отравления морских животных в Авачинской бухте в сентябре 2020 года и отдал его на анализ.

Одновременное обнаружение двух основных продуктов трансформации гептила в пробе воды, взятой в бухте Большая Лагерная, делает логичным предположение о наличии в воде самого гептила, говорится в тексте заключения. Однако для подтверждения этой теории учёные предложили провести дополнительные заборы проб. Могло ли топливо спровоцировать такое отравление – специалистами не оценивалось.

Ранее экспертиза по заказу "Гринпис" не выявила следов гептила в воде. Об отсутствии следов ракетного топлива сообщали так же власти. "Редакция" отмечает, что о поиске не самого топлива, а следов его распада ранее не сообщалось.

В конце сентября жители Камчатки сообщили об изменении цвета воды на пляже в Авачинской бухте. Блогеры публиковали в соцсетях фотографии выбросившихся на берег сотен морских животных.

Следственный комитет считает приоритетной версией экологической катастрофы на Камчатке природное загрязнение. Вице-президент РАН Андрей Адрианов сообщил, что вероятной причиной стало цветение водорослей рода Karenia. Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил в интервью "Новой газете", что если бы катастрофа произошла не у населённого района, а на 50 километров севернее, то о ней бы вообще никто не узнал.