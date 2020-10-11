Полоса смерти. Евгений Симонов - о хрупкой Камчатке

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Может, и не случайно природная катастрофа на Камчатке произошла через считаные дни после того, как новоизбранный губернатор-новатор объявил курс на экологическое развитие полуострова и учредил "министерство счастья", заменив им собес. По свидетельствам очевидцев, на берега протяженностью более 70 километров вынесло тысячи дохлых морских животных, а дно на глубине 5–10 метров покрыто слоем разлагающихся трупов моллюсков, ежей, звёзд и иной живности. Пена, исходящая то ли от веществ-загрязнителей, то ли от разлагающихся трупов, плавает по поверхности моря. Все это обнаружено и обнародовано исключительно из-за бдительности отдыхающих на побережье (правда, тоже запоздалой), а власти стали заниматься проблемой только когда потеряли надежду, что океан смоет все следы.



Что бы там ни обнаружили химические анализы, взятые на побережье Камчатки, самый главный результат обществом уже получен. Мы точно знаем, что просторы нашей родины ничем не защищены от катастроф и чрезвычайных ситуаций, а власти реагируют на них разве что в ходе самопиара, распила средств на ликвидацию или спасения чести мундира. Серия катастроф от Таймыра до Камчатки демонстрирует, что экологические катастрофы если и выявляются, то в ходе "краудфандинга", если, конечно, не удается заткнуть источник информации, объявив его "иностранным агентом" или "безграмотным сеятелем паники".

Огромный Халактырский пляж – ближайший к Петропавловску-Камчатскому и самый посещаемый район тихоокеанского побережья. С середины сентября в течение трех недель в трёх лагерях серфингисты фиксировали жжение на коже и ухудшение зрения после плавания, а также необычный цвет воды. Спрашивается, почему комплексное медицинское обследование этим пострадавшим людям предложено только 6 октября после встречи с губернатором? И где весь этот месяц были надзорные службы, отвечающие за состояние популярных мест отдыха?

При этом в районе пляжа, судя по информации из соцсетей, в октябре проводились военные учения. Они что, у нас тоже проводятся без контроля экологических служб? Раньше такая служба была даже в составе Министерства обороны. А если контроль был, как они не зафиксировали очевидных изменений в водной среде?

Ведомства пытаются хоть как-то определить причину и масштаб происходящего. И выясняется, что даже алгоритма экспресс-анализа чрезвычайных ситуаций у властей нет, только к 6 октября они собрали некий "научный штаб". Версий причин происшедшего сколько угодно: утечка гептила со старых хранилищ или из места падения ступеней ракет; утечка чего-то токсичного во время учений или с базы подводных лодок; утечка ядохимикатов, еще с прошлого века хранящихся под Петропавловском; сброс чего-то ещё токсичного по реке Налычева или иному водотоку; бурное размножение цианобактерий или иных токсичных микроорганизмов; выброс, например, серной кислоты вследствие сейсмической или вулканической активности.

К середине уходящей недели учеными вроде бы исключена только последняя версия, а правительство края вместо организации исчерпывающих действий по обеспечению безопасности населения почти в полном составе дефилирует по пляжу или пиарит губернатора, совещающегося с десятками экспертов. Воалимир Солодов несколько раз на дню выступает спикером "научного штаба", разъясняя происходящее журналистам, хотя для рассказа о результатах анализа ситуации стоило бы выбрать какого-то технически грамотного спеца от науки, не рассказывающего, что одноклеточные цианобактерии "это водоросли – не водоросли, а как бы мельчайшие частицы…" или "что бентос это место, где живут донные организмы". В процессе молодой губернатор, конечно, быстро учится правильному словоупотреблению, но ведь его назначили на это место управлять краем, а не восполнять за государственный счёт пробелы в биологическом образовании? Рефреном выступлений Солодова звучит, что на пляже в ходе променадов уже не видно никаких последствий катастрофы, что пробы воды не содержат загрязняющих веществ, но только вот морские существа все почему-то повсеместно сдохли...

Массовый коммерческий туризм способен нанести невосполнимый ущерб хрупкой природе Камчатки, так как он наносит его теперь побережью Байкала или предгорьям Западного Кавказа

Также ясно видно стремление команды губернатора замкнуть на себя все потоки информации и таким образом контролировать, что рассказывается о катастрофе и, главное, как это рассказывается. Так, спешно созданный телеграм–ресурс ("на базе краудфандинга") с инновационным названием "ЯМЫТихийОкеан" рассказывает о том, что "Гринпис" при помощи фотошопа создал очередную экологическую катастрофу". Речь о вполне тривиальном эпизоде – первоначальная версия "Гринпис" о роли в происходящем видимого из космоса и вполне реального загрязнения, поступающего по реке Налычева, пока не подтвердилась, так же как не подтвердилась версия МЧС про нефтепродукты из танкера и версия самой губернаторской команды про зловредную вулканическую деятельность. Но подается это не иначе, как "диверсия с целью замедления развития экономики Дальнего Востока" – от этой фразеологии разит гэбэшным душком. Зачем это делается? Кристально ясно: "Гринпис" – единственная организация, ведущая свое собственное расследование у побережья Камчатки, в том числе передающая пробы на анализы, значит, для достижения информационной монополии их надо срочно дискредитировать. Доверия к официальным сводкам такой подход не прибавляет.

Меж тем полоса смерти растягивается вдоль побережья полуострова, и, убив 90% донных организмов в Авачинской бухте, она уже дотянулась до бухты Вилючинской, входящей в объект Всемирного наследия "Вулканы Камчатки". Именно эту бухту с прилегающими 15 000 гектаров суши вырезал из заказника "Южно-Камчатский" одним из своих первых решений новоназначенный ВРИО губернатора Солодов. Одновременно Россия подала в ЮНЕСКО заявку на "незначительное изменение границ объекта наследия" для его "оптимизации". Оптимизация производится в пользу г-на Потанина (холдинг "Интеррос") и компании "Роза Хутор", которым свыше подарено право развивать на заповедной территории туристический проект "Парк "Три Вулкана" с пропускной способностью в 450 000 туристов в год.

Массовый коммерческий туризм способен нанести невосполнимый ущерб хрупкой природе Камчатки, так как он наносит его теперь побережью Байкала или предгорьям Западного Кавказа. Теперь же побережью объекта наследия "Вулканы Камчатки" грозит масштабное отравление неизвестными токсичными веществами, что в общественном сознании роднит эту ситуацию с разливом нефтепродуктов на Таймыре…

Если же поверить, что необъяснимая катастрофа вдоль побережья Камчатки – это корявый перст судьбы, то он сейчас недвусмысленно указывает на кусок общенационального достояния, который посягнул отнять у российского народа и природы Владимир Потанин, действуя под прикрытием полпреда президента на ДВ Юрия Трутнева и его протеже, нового "экологического" губернатора полуострова. Дважды несчастная Вилючинская бухта, которую из заповедного уголка хотят превратить в причал для круизных лайнеров, теперь наполняется неизвестным токсичным веществом и трупами своих несчастных обитателей.

Мудрые деятели древности, видя перст судьбы, отказывались от неправомочных притязаний, а менее мудрые настаивали на своем и терпели фиаско. Поймет ли это знамение Потанин? Сделает ли выводы Солодов? Дрогнет ли перед лицом рока Трутнев? Заметит ли перст судьбы Путин?

Евгений Симонов – координатор коалиции "Реки без границ"

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