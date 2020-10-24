Минпромторг временно упростил систему маркировки лекарств

Минпромторг временно упростил работу системы маркировки лекарств в России. В аптечном и дистрибьюторском звене эта процедура переводится в уведомительный режим и позволит продавать препараты сразу, не дожидаясь ответа от системы мониторинга. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Причиной упрощения работы системы маркировки называют недостаточную техническую готовность аптек и дистрибьюторов. Мантуров заявил, что для граждан никаких задержек при покупке лекарств не будет.

"Пока опт и розница решают эти вопросы, мы с коллегами из других ведомств, принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. Это позволяет отпускать товар сразу, не дожидаясь ответа системы маркировки", – цитирует слова главы Минпромторга РИА "Новости".

Ранее сообщалось о технических сбоях в системе мониторинга движения лекарственных препаратов, которые продолжаются с 30 сентября. Из-за этого были потеряны данные об уже загруженных в систему маркировки препаратах, а реализация и поставка маркированных лекарств в стране стала почти невозможной. Поскольку QR-коды не считывались, в системе невозможно было отразить передачу препаратов, производители и дистрибьюторы не могли поставить товар на продажу, а аптеки не могли его принять.