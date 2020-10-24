В Ленинградской области убит "хозяин Выборга" Александр Петров

В Ленинградской области застрелен депутат городского собрания Выборга, предприниматель Александр Петров, которого СМИ много лет называли называли "хозяином города". Он владел долями в городском портовом и мусорном бизнесах, контролировал компании в сферах услуг, ЖКХ, строительства и недвижимости.

Тело Петрова с огнестрельным ранением обнаружено в его коттедже в посёлке Великое под Выборгом. По данным издания 47.ru, на место преступления выехало руководство уголовного розыска Петербурга и Ленинградской области.

61-летний Александр Петров — отец бывшего гонщика “Формулы-1” Виталия Петрова и известный в Санкт-Петербурге и регионе предприниматель. Он контролировал значительную часть крупного бизнеса в Выборге. В 2016 году Петров потребовал от СМИ перестать называть его хозяином города, городские издания стали называть его #нехозяинвыборга, — рассказывает “Медуза”.

“Новая газета” упоминала Петрова в материале о возможных связях близкого окружения президента России Владимира Путина с криминальным миром. Одним из основных спонсоров Петрова-младшего в "Формуле-1" был друг Петрова-старшего и старый знакомый Путина Илья Трабер. Предприниматель проходил по делу о так называемой русской мафии в Испании и объявлялся в международный розыск.

Путин, когда Петров-младший выступал в "Формуле-1" за команду "Рено", садился за руль болида. Утверждалось, что он дружит с владельцем "Рено", кроме того, просил главу "Ростехнологий" Сергея Чемезова и председателя правления газовой компании "Новатэк" Леонида Михельсона оказать финансовую помощь Петрову-младшему.