Минобороны выделило 15 млн рублей на пылесосы: по 30 тысяч за штуку

Министерство обороны выделило 14 миллионов 900 тысяч рублей на приобретение 500 "бытовых пылесосов", сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на портал госзакупок. Исходя из этого, цена одного устройства для ведомства составит 29 845 рублей. В сетевых магазинах за эту цену можно купить робот-пылесос последней модели с сенсорным управлением и циклонным фильтром.

Отмечается, что тендер проходит в закрытом режиме, в нём не указана марка и технические характеристики пылесосов, но подрядчик должен поставить их до конца года.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны выделило 273 миллиона 400 тысяч рублей на приобретение средств "военно-политической работы" в армии. На эти деньги ведомство планирует закупить телевизоры, приёмники спутникового телевидения, радиоприёмники, аудиосистемы, диктофоны и фотоаппараты. При этом большая часть средств, 116 миллионов рублей, будет потрачена на телевизоры.