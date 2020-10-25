В Петербурге при росте заболеваемости сотни пенсионеров собрали на концерт

В Санкт-Петербурге на фоне роста заболеваемости коронавирусом и ограничений на массовые мероприятия пенсионеров собрали на концерт под названием "На всю оставшуюся жизнь", сообщает издание "Фонтанка".

Мероприятие, посвящённое 75-летию победы в Великой Отечественной войне, прошло в большом концертном зале "Октябрьский". Вместимость зала - свыше трёх с половиной тысяч человек. Судя по видео с концерта, опубликованному одним из зрителей, зал не заполнен, однако в партере всё равно находятся несколько сотен пенсионеров, многие из которых без медицинских масок и не соблюдают социальную дистанцию.

Организаторами концерта является администрация муниципального округа "Большая Охта", которая распространила бесплатные билеты среди жителей муниципалитета старше 60 лет. Сообщается, что власти планируют провести ещё одно такое же мероприятие.

Издание "МБХ Медиа" отмечает, что в официальной группе МО "Большая Охта" в социальной сети "ВКонтакте" администраторы удаляют все комментарии о возможной опасности посещения концертов пожилыми людьми.

По количеству заболевающих коронавирусом Санкт-Петербург находится на втором месте в России после Москвы. За последние сутки инфекция была обнаружена у 709 горожан.

В целом в России за последние сутки выявили 16 тысяч 710 новых случаев заражения коронавирусом , это новый антирекорд. Общее число заразившихся превысило полтора миллиона человек. Умерли от коронавируса за время пандемии свыше 26 тысяч россиян.