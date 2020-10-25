В Польше против запрета абортов протестовали около храмов

В Польше уже несколько дней продолжаются акции протеста против решения конституционного суда, фактически означающего запрет абортов в стране.

В воскресенье тысячи людей в разных городах приняли участие в акциях протеста у католических храмов. В Познани несколько десятков челвоек провели демонстрацию в храме во время мессы - с плакатами "Женщины-католички тоже имеют право на аборт". В других городах акции проходили главным образом у входов в церкви. В Лодзи, например, на подобный митинг пришли около 2 тысяч человек. В некоторых городах лозунги в защиту права на аборт неизвестные написали на стенах храмов. В Варшаве произошли столкновения между сторонниками права на аборт и группой националистов.

Демонстранты считают, что за решением суда стоит стремление правящей правоконсервативной партии обслуживать интересы католической церкви, которая выступает против абортов. В партии "Право и справедливость" это отрицают. При этом ряд депутатов от партии был среди инициаторов обращения в Конституционный суд.

Он на этой неделе признал неконституционной норму, разрешающую прерывать беременность при обнаружении врожденных дефектов у плода. За решение проголосовали 11 из 13 судей. Фактически это полный запрет абортов в стране. Положением, признанным неконституционным, объясняли 98 процентов всех легальных абортов в Польше, сообщает Би-би-си.​

В постановлении суда говорится, что прерывание беременности из-за неизлечимой болезни плода относится к практикам евгеники и дискриминирует ещё не родившегося ребёнка.

При этом и до решения суда в Польше действовал один из самых строгих законов об абортах в Европе. С 1993 года и до сих пор легально прервать беременность можно было только по трём причинам: угроза жизни матери, изнасилование и врожденные дефекты плода. Из-за этого многие жительницы Польши были вынуждены прибегать к так называемому абортивному туризму – уезжать за рубеж для прерывания беременности. По оценке правозащитников, ежегодно от 80 тысяч до 120 тысяч польских женщин стремятся сделать аборт в другой стране.

Наиболее массовые акции протеста прошли в субботу. Они сопровождались столкновениями части демонстрантов с полицией.