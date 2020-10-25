Тихановская: "26 октября начнётся общенациональная забастовка"

Бывший кандидат в президенты Беларуси, называющая себя национальным лидером Светлана Тихановская вечером в воскресенье заявила, что 26 октября в стране начнётся общенациональная забастовка.

В телеграм-канале Тихановская подвела итоги воскресных акций протеста. "Режим сегодня снова показал белорусам, что насилие – единственное, на что он способен. Но взрывать светошумовые гранаты в топе людей и под окнами роддомов – это не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит этот режим не достоин белорусского народа" - написала она.

Марши в Минске и других городах Беларуси были приурочены к окончанию срока так называемого народного ультиматума, который Тихановская выдвинула Александру Лукашенко. Оппозиционный лидер потребовала от Лукашенко объявить об отказе от власти и освободить политзаключённых. В противном случае, как говорила Тихановская, в стране начнётся общенациональная забастовка, перекрытие дорог и бойкот продукции государственных предприятий. О перекрытии дорог в последней записи не говорится.

В ряде городов ОМОН и милиция пытались помешать акциям протеста, десятки людей были задержаны. В Минске против участников акции протеста применили светошумовые гранаты и резиновые пули, есть пострадавшие.

Уличные акции в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда победителем президентских выборов был объявлен Лукашенко. Его противники считают результаты сфальсифицированными, Европейский Союз их не признал. Тысячи участников акций пострадали от насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов, есть погибшие.