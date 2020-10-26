"Медуза": мэрия Москвы не будет показывать в QR‑коде юридическое лицо

Власти Москвы решили изменить систему QR-кодов для посещения ночных заведений, чтобы не показывать юридическое лицо после заметки о бизнесе семьи премьера Михаила Мишустина. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на источник в московской мэрии.

Корреспондент "Медузы" Иван Голунов обратил внимание, что в QR-коде для прохода в ресторан "Simach в Недальнем" на Тверском бульваре указано юридическое лицо "Николия". По данным "СПАРК-Интерфакс", в ООО "Николия", зарегистрированном в ноябре 2014 года, по 25 процентов долей принадлежат сестре Михаила Мишустина Наталии Стениной и её мужу Александру Удодову, и 50 процентов — ресторатору Аркадию Новикову.

В январе Русская служба "Би-би-си" писала, что Стениной с 2015 года принадлежит 25 процентов ресторана "Недальний Восток" на Тверском бульваре. В 2019 году ресторан закрылся. Стенина вместе с партнерами также владеет зданием, в котором он находился. В августе 2020 года в этом здании открылся ресторан "Simach в Недальнем".