В Москве судья рассмотрела за день 268 дел о нарушении самоизоляции

Судья Нагатинского районного суда Москвы Ольга Шумова провела за день 268 заседаний по жалобам на штрафы за нарушение "режима самоизоляции". На рассмотрение одной жалобы у неё ушло в среднем полторы минуты. На это обратили внимание "Холод" и "Важные истории", которые изучили данные из картотеки московских судов.

Утром, 21 сентября, как отмечают журналисты, у судьи два раза было назначено по восемь заседаний на пять минут. В таких случаях, на каждую жалобу у нее оставалось по 37 с половиной секунд.

Ранее заместитель председателя городского суда в Набережных Челнах Ленар Хасимов за 27 мая рассмотрел 252 протокола о нарушении "режима самоизоляции", тратя меньше трех минут на одно дело. При этом 111 протоколов Хасимов рассмотрел за полчаса, потратив по 16 секунд на одно дело.

Всего, по данным изданий, в московские суды с начала эпидемии поступило более 56 тысяч жалоб на штрафы за нарушение "режима самоизоляции". Однако активно рассматривать их судьи начали только с середины августа.

Суды стали предлагать людям сделку: признание вины в обмен на отмену штрафов. Такой исход лишал ответчиков возможности требовать компенсации ущерба за незаконные постановления. Но большинство решило согласиться. Таким образом, как отмечается в исследовании, за три последних месяца судам удалось снизить долю нерассмотренных жалоб практически втрое — с 73 до 25 процентов.

В итоге большинство (68 процентов) штрафов отменили из-за малозначительности нарушения, ограничившись устным предупреждением. Еще 11 процентов штрафов были отменены из-за истечения срока давности, 10 процентов — из-за недоказанности и "иных обстоятельств", 5 процентов — из-за отсутствия состава правонарушения, пишут авторы исследования "Холода" и "Важных историй".

По данным правозащитного проекта "Апология протеста", за время действия карантина в России с конца марта по начало июня россиян успели оштрафовать в общей сложности почти на один миллиард рублей за нарушение "режима самоизоляции".