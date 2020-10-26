В России очередной максимум новых заражений COVID-19 за сутки – 17 347

В России (включая аннексированный Крым) за последние сутки выявили 17 347 новых случаев заражения COVID-19. Это очередной максимум с начала пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Ранее более 17 тысяч новых заражений были зафиксированы в пятницу, 23 октября.

В Москве за сутки выявили 5224 новых случая коронавирусной инфекции – это на 769 заражений больше, чем накануне. Число подтвержденных в Москве случаев COVID-19 превысило 400 тысяч. Как рассказал РБК главный врач больницы №15 Валерий Вечорко, "если в апреле–мае в среднем число госпитализаций было 160–180 в сутки, то сейчас эта цифра превысила 200".

В Санкт-Петербурге выявили 715 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области – 499. Общее количество зараженных COVID-19 за все время пандемии превысило полтора миллиона.

За сутки умерли ещё 219 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего с начала пандемии, по официальным данным, в России умерли 26 269 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Выздоровели 1 146 096 человек, в том числе 7574 пациента выписались из больниц за минувшие сутки.

По данным сервиса Сбербанка, на прошлой неделе жители крупнейших городов России звонили в аптеки на 70 процентов чаще, чем на предыдущей неделе. Количество звонков в аптеки стало сопоставимо с первой неделей апреля, когда в стране вводили массовую самоизоляцию на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Коронавирусом заразились два губернатора: Иркутской области Игорь Кобзев и Кузбасса Сергей Цивилев, также мэр Ижевска Олег Бекмеметьев.

Цивилёв отстранил от должности начальника территориального управления Минздрава Олега Евса – за допущенные ошибки в организации оказания медицинской помощи населению Новокузнецка и юга области. Это произошло после того, как в соцсетях появилось видео с переполненным моргом в Новокузнецке, где, как пояснил автор ролика, "приходится ходить по головам".