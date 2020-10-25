В ковидном морге Новокузнецка некуда складывать тела. ВИДЕО  

В Новокузнецком морге для умерших от коронавируса некуда складывать тела, сообщают местные жители. В одном и видеороликов, опубликованных в ютьюбе, видно, как на полу морга лежат чёрные мешки. Автор ролика отмечает, что "трупы везде", "приходится ходить по головам" и "можно упасть".

В региональном Минздраве подтвердили подлинность видеоролика и объяснили переполненность морга тем, что родственники умерших находятся на изоляции и не могут забрать тела до истечения срока карантина или до выздоровления. Также в ведомстве сослались на нехватку в регионе врачей-патологоанатомов.

Вместе с тем в Минздраве заверили, что все умершие, тела которых находятся в морге, включены в официальную статистику смертности от COVID-19.

Ранее несколько десятков пакетов с телами умерших от коронавируса были обнаружены в подвале барнаульской больницы №12.

В воскресенье общее число заразившихся COVID-19 в России превысило полтора миллиона человек. За последние сутки был обновлён антирекорд по количеству новых случаев инфицирования, больше всего случаев - почти четыре с половиной тысячи - зарегистрировано в Москве.

За время пандемии от коронавируса скончались свыше 26 тысяч россиян.