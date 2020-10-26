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Во Франции 22-летний выходец из России арестован за оправдание терроризма

Плакат с убитым французским учителем Самюэлем Пати

22-летний житель города Блуа в центральной части Франции арестован по подозрению в оправдании терроризма. Он привлёк внимание правоохранительных органов лайком в твиттере под фотографией обезглавленного учителя Самюэля Пати. Об этом сообщает французский канал BFM TV.

Арестованный — чеченец, родившийся в России. Есть ли у него российское гражданство и какой у него статус во Франции — не уточняется. Во время обыска у него в доме обнаружена коллекция ножей, оружие и патроны. В 2017 году он привлекался к ответственности за поддержку террористической атаки на редакцию Charlie Hebdo. Новые обвинения он отрицает.

Самюэль Пати — учитель истории, убитый 17 октября в пригороде Парижа. Незадолго до покушения он показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда во время урока о свободе слова. После смерти он был обезглавлен. Подозреваемый — 18-летний уроженец Москвы Абдулах Анзоров был застрелен при попытке задержания.

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