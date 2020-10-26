Решение о сносе объектов в Шиесе вступило в законную силу

Арбитражный апелляционный суд в Вологде оставил в силе решение о сносе объектов мусорного полигона на станции Шиес. Таким образом, суд отклонил жалобу застройщика - компании "Технопарк" - на решение Арбитражного суда Архангельской области. Постановление суда вступило в законную силу.

В январе суд первой инстанции признал самостроем объекты, построенные "Технопарком" для мусорного полигона в Шиесе, и обязал снести их в течение месяца. "Технопарк", настаивавший на том, что объекты были временными, обжаловал это решение.

Две недели назад компания "Технопарк" сообщила, что полностью отказалась от работ по реализации проекта строительства мусорного полигона на станции Шиес. Земельный участок будет рекультивирован, а техника, персонал компании и сотрудники частного охранного предприятия покинут территорию Шиеса до конца года, говорилось в сообщении на сайте компании. "Технопарк" также начал вести прямую трансляцию работ по восстановлению земельного участка.