Больше чем у половины российских врачей сократились доходы во время эпидемии коронавирусной инфекции нового типа. Таковы результаты опроса RNC Pharma и “Медицинского вестника”. О росте доходов сообщили только 12 процентов участников исследования.

Всего о сокращении доходов рассказали 55 процентов опрошенных врачей. Доходы 12 процентов врачей сократились резко, у 37 процентов — заметно. Ещё у шести процентов доходы формально выросли, но непропорционально выросшей нагрузке.

Среди причин сокращения доходов врачи называют вынужденный отпуск и увольнение. По всей видимости речь идёт о специалистах, не работающих из-за того, что их учреждения были перепрофилированы или в них была снижена нагрузка на время эпидемии.

20 процентов опрошенных отметили, что хоть и получают выплаты за риски работы с коронавирусными пациентами, но снижение других выплат оставило их доходы неизменным.