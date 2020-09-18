"Заплатите за COVID!" Врачи требуют денег, обещанных Путиным

В ближайшие недели в нескольких российских регионах пройдут акции протеста медиков "Заплатите за COVID", которые организует профсоюз медработников "Действие". В них примут участие фельдшеры, медсестры и водители скорой помощи. Они намерены потребовать у властей обещанных президентом Владимиром Путиным выплат, на отсутствие или задержку которых медики, работающие с ковид-пациентами, жалуются с апреля.

Всероссийская акция протеста "Заплатите за COVID" планируется в 15 городах, ее участники выйдут на массовые пикеты, так как митинги запрещены из-за эпидемии коронавируса. В середине октября профсоюз "Действие", который насчитывает около четырех тысяч человек, планирует провести итоговый пикет в Москве.

Первым городом, власти которого согласовали акцию в конце сентября, стал Сочи. В пикет выйдут 20 медицинских работников. Об этом рассказал бывший медбрат скорой помощи, координатор профсоюза "Действие" в Краснодарском крае Максим Журавлев. Он сообщил, что пикет пройдет в удаленном от центра парке 50-летия Победы, отметив, что проблема невыплат является для местных медиков актуальной. В других регионах заявки на акции поданы, но согласие властей получено не везде.

К всероссийской акции протеста намерены присоединиться медработники Петербурга. Об этом редакции Север.Реалии сообщил координатор регионального отделения профсоюза "Действие" Павел Рыжов. "Подаем уведомление на 27 сентября. Рассчитываем провести пикет напротив здания Комитета по здравоохранению на Малой Садовой, где сейчас находится мемориал погибшим за время пандемии медикам", – рассказал Рыжов.

О выплатах медикам, работающим с коронавирусной инфекцией, заявил в апреле Владимир Путин. Он пообещал, что врачи будут получать доплату в 80 тысяч рублей, средний медперсонал – 50 тысяч, младший – 25 тысяч рублей. Выплаты были рассчитаны на три месяца. Их должны были получить также сотрудники скорой помощи, работающие с пациентами с COVID-19: врачи – по 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители – по 25 тысяч рублей.

По данным доклада Центра социально-трудовых прав, после получения апрельских зарплат медики начали массово заявлять о невыплатах обещанных денег. В одних больницах доплату рассчитывали по часам, в других – начиная с первого больного с подтвержденным коронавирусом. Во многих больницах, которые официально не были перепрофилированы под коронавирус, доплат медики не получили вообще, – говорится в докладе. В июне вышло разъяснение Минздрава, где сказано, что стимулирующие выплаты положены только тем медработникам, которые контактировали с пациентами с подтвержденной инфекцией.

Активист профсоюза "Действие", фельдшер скорой помощи из Орла Дмитрий Серегин рассказал, почему он и его коллеги намерены выйти на пикеты даже в случае отказа властей согласовать акцию протеста:

Врач анастезиолог-реаниматолог оказывала помощь больному, у которого выявили инфекцию, но в выплатах ей отказали

– Они могут нам отказать, потому что ссылаются на сложную эпидемиологическую обстановку в Орловской области. С этим было бы все понятно, если бы за последние несколько месяцев властями не проводились массовые мероприятия с участием сотен человек. У нас открывался мост, детский парк, проходили выборы, представители партии власти собирали во дворах концерты, несмотря ни на какие запреты. Конечно, эти двойные стандарты нас не радуют. Если бы они действительно заботились об эпидобстановке, они бы и свои акции не проводили.

Что касается выплат, у нас есть проблемы. Ярчайший пример был у нас не так давно. Врач анестезиолог-реаниматолог одной из больниц региона обратилась к нам с этим вопросом. Она оказывала помощь больному, у которого на следующий день выявилась коронавирусная инфекция, но в выплатах ей отказали. Ей был дан официальный ответ: да, вы оказывали помощь, но так как вы работаете сейчас в условно чистом отделении, то и выплаты вам не положены. Сам я по специальности фельдшер скорой помощи, я работаю в ковидной бригаде. Лично мне выплачиваются все деньги, которые положены.

При этом я считаю, что все остальные бригады скорой рискуют точно так же. Они находятся даже в большей опасности, чем "ковидные" бригады: я работаю в костюме биологической защиты и у меня меньше риск развития каких-то заболеваний, потому что я защищен. Обычные общепрофильные бригады работают без таких костюмов, но они тоже очень часто попадают на больных с коронавирусной инфекцией. Так что их риски выше. Я считаю, что платить надо всем бригадам скорой. То есть в постановлениях правительства написано одно, а чиновники Минздрава трактуют это совершенно по-другому, – рассказал фельдшер скорой помощи из Орла Дмитрий Серегин.

Фельдшер скорой помощи из Владимира Елена Малышева говорит, что акции профсоюза "Действие" в городе до сих пор не согласованы, но медики все равно намерены выйти на пикеты, потому что часть из них обещанных денег не получила, а другие получают выплаты с большими задержками:

Мы добиваемся, чтобы деньги выплачивались в срок

– Этими акциями мы хотим еще раз обратить на себя внимание властей. Мы добиваемся того, чтобы все деньги выплачивались в срок. Мы неоднократно писали во все инстанции: в прокуратуру, в департамент здравоохранения, и отовсюду были отписки, что деньги идут с задержкой, но это не их вина и так далее. Получается, им все равно, что мы не получаем денег? Но как только мы начинаем действовать, протестовать, куда-то ходить, тогда благодаря этому они как-то открывают глаза.

Я фельдшер линейной бригады скорой помощи Владимира. Благодаря тому, что у нас собралась группа протестующих, мы добивались этих выплат с помощью хождения по разным инстанциям. Грубо говоря, мы обивали пороги, чтобы доказать, что мы должны получать эти выплаты. Мы этого добились, выплаты у нас есть. Но они идут у нас с задержкой. Задержка может быть на неделю, на две, и причин этого никто не может объяснить. Из-за этого в том числе мы и выйдем в конце сентября, – объяснила фельдшер Елена Малышева из Владимира.

Координатор профсоюза "Действие" по Удмуртии Александр Золотарев уточнил, что намерен подать заявку на проведение акции 27 сентября. Если власти откажут, медики выйдут в одиночные пикеты:

Если акцию не согласуют – мы будем проводить одиночные пикеты

– На сегодняшний день в нашем профсоюзе состоят сотрудники трех медицинских учреждений: Глазовской межрайонной больницы, Ижевской станции скорой помощи и Можгинской ЦРБ. Проблема ковидных выплат существует везде. Имеются задержки, связанные с невыплатами в рамках 415-го постановления, за так называемые группы риска. Кроме того, круг медицинских работников, которым положены выплаты, был резко сужен. Мы планируем добиваться положенных денег. Мы обратились с коллективным обращением в прокуратуру Удмуртии, кроме этого, начинаем сбор документов для подачи иска в суд и планируем провести согласованную акцию. Если ее не согласуют – мы будем проводить одиночные пикеты, – рассказал активист из Удмуртии Александр Золотарев.

Руководитель независимого профсоюза медиков "Действие" Андрей Коновал полагает, что власти выделили недостаточно средств на финансирование выплат за работу с коронавирусной инфекцией, и они должны быть увеличены в несколько раз. Это тоже станет одним из требований акций протеста медицинских работников, запланированных на конец сентября:

Картина сложная, потому что правительство выпустило невнятно сформулированные постановления

– Список регионов и конкретных населенных пунктов, в которых пройдут пикеты, пока еще находится в стадии формирования, но на настоящий момент свое участие подтвердили активисты наших первичных организаций примерно из 20 населенных пунктов и городов. Это самые разные города – Астрахань, Ижевск, Глазов, Можга, Саратов, Самара, Петербург (кстати, в Петербурге ситуация с выплатами обстоит довольно неплохо, и в каком-то смысле это, скорее, акция солидарности с коллегами – медработниками из других регионов). Это Московская область, где тоже возникают вопросы по поводу стимулирующих выплат, хотя в Московской области тоже все обстоит довольно неплохо по сравнению с другими регионами.

Одна из тонкостей ситуации с выплатами – в одних регионах или в каких-то организациях их выплачивают в полном объеме и по одним правилам, а в других регионах просто не платят или платят с какими-то дополнительные оговорками или в меньшем размере. У нас есть сильные организации, к примеру, станция скорой помощи в Пензенской области, там тысяча человек состоят в нашем независимом профсоюзе. Поэтому работодатель там был изначально не готов злить профсоюз "Действие", и региональные власти тоже это учитывали. И там стимулирующие выплаты выплачиваются в полном объеме по обоим постановлениям правительства.

Но в общем картина крайне сложная, потому что изначально правительство выпустило невнятно сформулированные постановления и нечетко обозначило правила игры. В мае начались протесты, были сделаны какие-то разъяснения, внесены отдельные поправки, какие-то моменты разрешили, а в каких-то моментах еще больше запутали ситуацию. В целом сейчас сама система стимулирующих выплат выглядит не очень стройно и логично. Кроме того, денег было выделено недостаточно. С нашей точки зрения, финансирование выплат медикам за работу с коронавирусом должно быть увеличено минимум в пять раз, – полагает руководитель независимого профсоюза "Действие" Андрей Коновал.

Другие профсоюзы медиков не поддержат выступления активистов "Действия". Зампред профсоюза работников здравоохранения РФ (входит в ФНПР) Михаил Андрочников заявил "Коммерсанту", что члены профсоюза не планируют присоединяться к акциям в конце сентября. "Наш профсоюз добивается соблюдения прав своих членов юридическими методами и в ходе совместной работы с социальными партнерами", – сообщил Андрочников.

Глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева рассказала, что члены возглавляемого ею профсоюза также не присоединятся к акциям "Действия", в том числе из-за угрозы распространения COVID-19: "Мы оказываем медикам правовую помощь, направляем им средства защиты, пишем за них жалобы, ходим вместо них в Минздравы, выбиваем выплаты. Но выводить врачей на улицы, тем более на массовые акции, – это издевательство", – заявила Васильева.