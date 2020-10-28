"Возвращение имен". О жертвах сталинизма вспомнят в онлайн-формате

29 октября уже почти два десятилетия общество "Мемориал" проводит акцию "Возвращение имен". Каждый год накануне Дня памяти жертв политических репрессий люди во многих городах мира читают имена людей, убитых тоталитарным режимом.

В последние 13 лет в Москве акция памяти жертв политических репрессий "Возвращение имен" традиционно проходила у Соловецкого камня. Начиналась она в 10 утра и завершалась в 10 вечера – 12 часов непрерывного чтения биографий расстрелянных. В этом году эпидемия внесла свои коррективы: чтение имен будет проходить в онлайн режиме. О нынешних особенностях проведения акции Радио Свобода рассказала исполнительный директор "Мемориала" Елена Жемкова.

– Важно всегда помнить, что этот день особенный. Это по сути единственный день, важная памятная государственная дата, внесенная в закон, которая не была придумана государством. В этот день 46 лет назад в 1974 году сами политзаключенные мордовских и пермских лагерей впервые объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий в СССР и против бесчеловечного обращения с заключенными. И с тех пор ежегодно они отмечали этот день голодовкой, называя его Днем политзаключенных. А уже потом, в 1991-м, когда принимался закон о реабилитации, именно этот день, 30 октября, и был обозначен как День памяти жертв политических репрессий. И поэтому нам чрезвычайно важно эту уже сложившуюся традицию сохранить. 29 октября, накануне этого дня, читать имена казненных, чтобы эти имена звучали, чтобы людей, которых тайно расстреливали, а память о них хотели вычеркнуть из нашей жизни, вспомнили.

Память об этих людях, об этих событиях совсем рядом

Мы, "Мемориал", понимаем, насколько сильна вторая волна эпидемии, и очень ответственно относимся к этой ситуации. Мы заранее мониторили ситуацию, много консультировались с экспертами и приняли решение, что в этом году необходимо изменить формат акции. Необходимо сделать все, чтобы люди соблюдали меры безопасности и по возможности минимально выходили на улицу. У нас было несколько вариантов проведения акции "Возвращение имен". Был вариант, что мы все-таки выходим к Камню, читаем, но на безопасном расстоянии. К сожалению, пандемия развивается по плохому сценарию. Уровень заражения довольно высокий, больницы перегружены. Учитывая, что в чтении имен, которое проходит не только в Москве, а в разных городах, и не только в России, участвуют люди разного возраста, мы приняли решение, что акция переходит в онлайн формат. Зону Соловецкого камня мы объявляем зоной молчания. При этом, продолжая четырнадцатилетнюю традицию, 29 октября с 10 утра и до 10 вечера в онлайн трансляции будут звучать имена казненных. Те, кто хотят присоединиться к этой акции, через наш сайт могут это сделать.

– Но можно предположить, что не все могут справиться с задачей сделать качественную видеозапись.

– Мы написали небольшую инструкцию о том, как снять видео в домашних условиях. Я прекрасно понимаю, как людям сейчас тяжело, как сильно психологическое давление этого сидения дома, невозможности особенно в такой важный и трагический день поучаствовать. Мы, "Мемориал", это прекрасно понимаем, но все-таки очень просим людей быть осторожными. Кроме того, вспомнить этих людей можно ведь не только сидя дома и читая имена. Места памяти рядом с нами и возможность вспомнить есть у каждого из нас. Можно найти их рядом со своим домом, для этого не надо будет ехать куда-то общественным транспортом – например, табличку "Последнего адреса". И в этот день подойти к табличке, посмотреть в каком она состоянии, почистить ее, прикрепить цветок рядом и прочитать имя, написанное на этой табличке. Потому что люди, память которых мы увековечили табличками "Последнего адреса", известны. Память об этих людях, об этих событиях совсем рядом. Просто посмотрите на карту проекта Последний адрес. Наша с вами общая задача – вернуть эти имена, вернуть память о них.

– Как выглядит онлайн- формат акции?

– Зайдя на сайт, люди заранее могут получить имена. Мы не против, если кто-то добавит имя своих близких, родственников, но только очень просим соблюдать формат и помнить, что мы читаем имена казненных. Короткие очень биографии, в которых только имя, возраст, профессия и дата расстрела. Мы попросили записать эти имена до 27 октября, чтобы наши монтажеры к 29-му могли собрать это в единую ленту. Если люди не успели это сделать заранее, то можно записываться в этот день, 29-го числа, и выкладывать у себя в Фейсбуке и других соцсетях с хэштегом #ВозвращениеИмен, чтобы мы могли найти эти записи и включить в общий поток.

–​ Есть ли какие-то ограничения по количеству имен, которые может произнести один человек?

– Мы очень просим читать три-четыре короткие биографии, чтобы снятый маленький сюжет был не более полутора-двух минут. Желающих принять участие в акции очень много, и мы всем должны дать возможность.

Единица измерения истории – это человек

–​ Я неоднократно была на акции, люди стояли по несколько часов, вне зависимости от возраста и известности, не в самое теплое время года. Но это было делом чести или долга. Расширит ли такой формат число участников?

– Несомненно! Так ведь часто бывает, что даже в самой тяжелой и сложной ситуации всегда есть положительная сторона. Ничто не бывает черно-белым. И в этом случае онлайн-формат расширяет возможности участия в акции. Например, есть целый ряд известных людей, которые много раз говорили, что они очень жалеют, что у них нет возможности в этот день быть в Москве. И теперь возможность принять участие возникает. В этом году будут читать имена Павел Литвинов и Натан Щаранский, которые находятся за тысячи километров от Москвы. При этом важно понимать, что мы читаем имена, мы возвращаем эти имена, но сами мы, те, кто читает, равны. Мы никого не подписываем, кто читает, как это было и во время чтения, когда мы приходили ногами к Соловецкому камню. Я помню, в очереди стоял замечательный писатель Василий Аксенов. Он стоял в общей очереди вместе со всеми, дождался и прочитал. Кто его узнал, тот узнал.

Каждый человек абсолютно ценен. Таким образом мы с вами вместе воплощаем и реализуем очень важный мемориальский подход, смысл которого в том, что единица измерения истории – это человек. Что у нашего прошлого человеческое лицо. Это первое. И второе. Важно, мне кажется, каждому про себя понимать, что мы с вами тоже люди в истории, что от нас многое зависит. И не важно, как мы участвуем в этой акции, приходя к Соловецкому камню или виртуально, – подчеркнула Елена Жемкова.

Журналист и правозащитник Зоя Светова – внучка первого декана исторического факультета МГУ Григория Фридлянда, каждый год 29 октября приходит вместе с семьей к Соловецкому камню, чтобы среди других назвать имя своего репрессированного деда. О своем участии в акции этого года Светова рассказала Радио Свобода.

– В этом году мои друзья , которые живут, как и я, за городом, в поселке Кратово, приехали ко мне на дачу, чтобы сделать запись для акции "Возвращение имен". Всего нас собралось шесть человек, и каждый прочел четыре имени, которые нам прислали из "Мемориала", и в конце я прочитала фамилию и имя моего деда: Григорий Самуилович Фридлянд, 39 лет, расстрелян 8 марта 1937 года, первый декан исторического факультета МГУ. Дача, где я сейчас живу, досталась мне от деда – после его реабилитации эту дачу вернули моим родителям.

"Возвращение имен" компенсирует отсутствие покаяния и публичного судебного процесса над сталинским режимом

–​ Я знаю, что вы участвовали в акции "Возвращение имен" и в прошлые годы. В чем ее важность для вас и для вашей семьи?

– Я считаю, что это совершенно гениальная акция, которую придумали в "Мемориале". Она важна для всей России, для нашего общества, для того, чтобы не забывать сталинских репрессий, в которых погибли миллионы наших граждан. Когда мы читаем имена, то понимаем, что это были совершенно разные люди. Рабочий, сантехник, дворник, профессор… Они все были расстреляны, и это страшное прошлое, которое нельзя забывать, потому что сейчас в нашей стране слышны отголоски этого прошлого. Сегодня у нас снова репрессии, хоть они не такие страшные, не такие массовые, как было в сталинское время, но, тем не менее, тоже гибнут люди, ломаются судьбы их самих и их близких. И мне кажется, что это последствия того, что в какой-то момент об этом забыли, и государство публично не отреклось от этого прошлого. Не было своего Нюрнбергского процесса в России, поэтому это всё продолжается. И акция "Возвращение имен" в какой-то степени компенсирует отсутствие покаяния и публичного судебного процесса над советским сталинским режимом.