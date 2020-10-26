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Лицом к событию

Папа Минский. Ради кого Лукашенко оставит трон?

Президент Беларуси Александр Лукашенко, его сын Николай и президент РФ Владимир Путин во время посещения Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря. Июль 2019

Папа и Коля. Какую роль в истории передачи власти в Беларуси может сыграть исключительная зацикленность Александра Лукашенко на своем младшем сыне? Какие роли уготованы другим его детям? Как долго "клан Лукашенко" сможет удерживать бразды правления в своих руках? Кто и что способно заставить уйти президента республики Беларусь? В обсуждении участвуют политолог Станислав Бышок, журналист Дмитрий Навоша и политик Александр Лебедько. Ведёт программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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