Фонды Хабенского и Хаматовой заявили о "катастрофической нехватке" лекарств

28 российских благотворительных фондов и некоммерческих организаций, среди которых фонд Константина Хабенского, фонд Чулпан Хаматовой "Подари жизнь" и международная общественная организация "Справедливая помощь Доктора Лизы", обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и другим российским чиновникам высшего звена. В письме они заявили о сложившейся в стране "катастрофической ситуации с лекарствами для лечения онкологических больных, в том числе детей".

Речь идёт о "26 незаменимых противоопухолевых препаратах", производство которых резко сократилось в России в 2020 году. В письме подчёркивается, что "это не дорогостоящие инновационные препараты: исчезли недорогие лекарства, которые уже десятки лет составляют основу лечения онкобольных" и без которых "излечение невозможно".

Отмечается, что такие препараты, как винкристин и этопозид закончились в детском отделении Московского областного онкологического диспансера, в отделении химиотерапии петербургского научно-практического онкологического центра, в детском онкологическом отделении Новосибирской центральной больницы, в больницах Брянской, Свердловской, Волгоградской, Мурманской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской, Тюменской, Челябинской, Калининградской и Ростовской областях, а также Алтайского и Хабаровского краев.

В качестве причин катастрофической нехватки лекарств авторы письма называют несовершенство системы государственного регулирования фармацевтического рынка и правил формирования цен. Из-за этого на запросы больниц не находится поставщиков.

Фонды подчёркивают, что ситуация привела "к снижению выживаемости онокобольных" - так, от острого лимфобластного лейкоза за год умерли сто детей, "которых можно было бы вылечить".

"Если не будут предприняты срочные действия, возникшая нехватка лекарств уже в самое ближайшее время приведет к гибели тысяч людей и отбросит российскую онкологию на десятилетия назад", - говорится в письме.

В качестве решения проблемы российские благотворительные фонды и НКО предлагают властям "срочную централизованную государственную закупку препаратов и их распределение по клиникам", "пересмотр порядка формирования начальной минимальной цены контракта и отмену при госзакупках правила "третий лишний", а также создание эффективной системы контроля и быстрого реагирования, чтобы в будущем онкобольные без перебоев обеспечивались качественными препаратами".