Лицом к событию. Карабахский "Брестский мир"

Кровавая битва за Степанакерт не состоялась. Мир заключен. В Азербайджане празднуют победу, хотя есть и недовольные тем, что противник не разгромлен окончательно. В Армении демонстранты пытались свергнуть подписавшего соглашение премьера Никола Пашиняна. Протестующие считают, что через 5 лет Карабах, после ухода миротворцев России, перейдет под контроль Баку. И для Армении - это Брестский мир. Главная цель Путина - наказать "союзника" за цветную революцию - достигнута. Последствия мирного соглашения по Карабаху обсуждают эксперты: Аркадий Дубнов, Сергей Марков, Илкин Маммадов, Григорий Шведов, Александр Искандарьян. Ведет передачу Михаил Соколов. Виде и текст https://www.svoboda.org/a/30940386.html