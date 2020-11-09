Время Свободы: "ОДКБ-мертворожденная идея". Итоги войны в Нагорном Карабахе
Азербайджан, Армения и Россия достигли договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе, на линии соприкосновения размещаются российские миротворцы***Компании Pfizer и BioNTech объявили об успехе в ходе третьего этапа испытаний вакцины против коронавируса***Активисты профсоюза в Челябинской области проверяют, можно ли прожить на минимальную зарплату
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