Дороги к свободе. Санду обходит Додона

Что изменится в отношениях Кишинева с Москвой и Киевом? Собеседники Виталия Портникова - Сергей Герасимчук – заместитель председателя правления Совета по внешней политике «Украинская призма» и Владислав Кульминский – исполнительный директор Института стратегических инициатив.
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