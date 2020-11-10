Дороги к свободе. Санду обходит Додона

Что изменится в отношениях Кишинева с Москвой и Киевом? Собеседники Виталия Портникова - Сергей Герасимчук – заместитель председателя правления Совета по внешней политике «Украинская призма» и Владислав Кульминский – исполнительный директор Института стратегических инициатив.