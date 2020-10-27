Судья Баррет принесла присягу в должности члена Верховного суда США

В понедельник вечером судья Эми Коней Баррет принесла конституционную присягу в качестве нового члена Верховного суда США. Церемония прошла в Белом доме через несколько часов после голосования с Сенате, одобрившем её кандидатуру на пост члена высшего суда США.

Выступивший на церемонии президент США Дональд Трамп назвал это событие "важным днем" для Америки, конституции страны и верховенства закона. За кандидатуру судьи Баррет проголосовали 52 сенатора, против 48. Против проголосовали все сенаторы-демократы, и сенатор-республиканец Сюзан Коллинс. Это первое за полтора столетия назначение члена Верховного суда без поддержки партии, находящейся в меньшинстве.

Выдвижение Дональдом Трампом кандидатуры 48-летней Эми Коней Баррет на должность члена Верховного суда всего за несколько недель до президентских выборов, вызвало резкие возражения демократов, настаивавших на том, что нового члена Верховного суда должен назначать следующий президент страны. Республиканцы отвергли критику, утверждая, что они действуют строго в соответствии с законами страны. Особую эмоциональность дебатам добавляло то, что с назначением судьи Баррет подавляющее большинство - 6 из 9 судей - будут принадлежать судьям консервативных убеждений. Это, как опасаются противники назначения, может повлиять на решения суда по важным вопросам: конституционности права женщин на аборты, конституционности реформы медицинского страхования. Не исключено, что суду придется рассматривать иски и по результатам президентских выборов, которые пройдут 3 ноября.

Глава юридического комитета Сената республиканец Линдси Грэм назвал решение Сената историческим. Сенатор-демократ Элизабет Уоррен квалифицировала голосование в Сенате как "незаконное", как "последний вздох отчаявшейся партии".

Назначение консервативных судей было одним из важных предвыборных обещаний Дональда Трампа. Эми Коней Баррет - уже третий член Верховного суда, назначенный Дональдом Трампом. Республиканцы надеются, что утверждение консервативного судьи за неделю до выборов принесет им поддержку консервативного электората.