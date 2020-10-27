В России введён масочный режим и запрещена ночная работа ресторанов

Роспотребнадзор обязал всех жителей России носить маски в общественных пространствах и транспорте, и в лифтах. С 23 часов до 6 утра запрещена работа ресторанов и проведение мероприятий. Постановление вступает в силу с 28 октября.

Документ принят на фоне неостанавливающегося роста числа больных коронавирусной инфекцией нового типа в России. В октябре прирост новых случаев дважды становился рекордным (более 17 тысяч случаев в сутки). 27 октября в России было выявлено 16550 заболевших, с начала эпидемии — 1 547 774 человек, прямо сейчас, по официальным данным, болеют больше 360 тысяч человек.

Во вторник правительство расширило перечень медучреждений, перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19. Для них выделено на тысячу коек больше. Всего на данный момент развернуто свыше 216 тысяч соответствующих коек, в том числе 28 222, обеспеченных аппаратами искусственной вентиляции лёгких.

При этом по новым методическим рекомендациям Минздрава пациентов с коронавирусом в состоянии средней тяжести решено не госпитализировать. В больницу человека повезут только после трёх дней с температурой от 38,5 градуса, уровнем кислорода в крови ниже 95 процентов и учащённым дыханием более 22 вдохов в минуту. Но если поражение обоих лёгких окажется менее 25 процентов — пациента вернут лечиться домой, обращает внимание редакция Сибирь.Реалии.