В Кургане врачи попросили прислать военных медиков для борьбы с COVID-19

Сотрудники четырех больниц Кургана подписали обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором в том числе просят прислать в регион военных медиков. Об этом сообщает "Русская службы Би-би-си", в распоряжении которой есть копия письма. Скан письма Владимиру Путину, которое подписали медики, "а также более 100 жителей области", ранее опубликовало Ura.ru.

Авторы обращения обвиняют руководство Курганской области в "замалчивании проблемы и существенном занижении статистики". "Мы просим не оценивать ситуацию со слов наших чиновников, а направить в регион комиссию, чтобы ее члены могли воочию убедиться, какой у нас творится ад с медицинской помощью населению в период пандемии", — цитирует издание письмо медиков.

В обращении врачи говорят о "критической нехватке" мест в больницах и медицинского персонала, а также о "перегрузке" скорой и неотложной помощи: "Больные ждут приезда ее бригад сутками, врачей из поликлиники — неделю и более".

"Врачи курганских больниц неоднократно обращались с письмами в департамент здравоохранения Курганской области и просили заблаговременно принять ряд мер, - говорится в обращении курганских врачей к президенту. - В частности, в ответе департамента от 25.08.2020 было указано, что в работе с коронавирусными больными задействовано 407 врачей-специалистов, 677 среднего медицинского персонала, 368 младшего медицинского персонала и еще 6,5 тысяч - в резерве".

Заметку Ura.ru 22 октября прокомментировал телеграм-канал курганского оперативного штаба. В посте в том числе сказано, что "ситуация сложная, вместе с этим правительство Курганской области и департамент здравоохранения принимают меры для повышения эффективности работы существующих учреждений".