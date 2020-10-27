Путин поручил улучшить работу по профилактике абортов

Президент Владимир Путин поручил правительству "усилить финансовую заинтересованность медицинских организаций" в профилактике абортов. Об этом говорится в перечне поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета, опубликованном на сайте Кремля. Срок исполнения до 1 мая 2021 года.

Уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова ранее сообщила, что за последние пять лет рождаемость в стране сократилась почти на четверть.

В России можно бесплатно делать аборт по желанию женщины на сроке до 12 недель и на более позднем сроке по медицинским и социальным показаниям (например, в случае изнасилования).

В 2015 году депутаты Государственной думы Елена Мизулина и Сергей Попов внесли в Госдуму законопроект о запрете проводить аборты в частных клиниках и финансировать их из фондов обязательного медицинского страхования. За проведение аборта вне государственного медучреждения предусматривались крупные штрафы.​ Законопроект был отклонён в первом чтении. Однако его поддержали многие чиновники на местах, после чего в некоторых регионах России временно ввели мораторий на аборты и стали принуждать женщин отказываться от прерывания беременности, отправляя на беседы со священником и психологом.

Министерство здравоохранения Самарской области рекомендовало частным клиникам отказывать пациенткам в прерывании беременности.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости приравнять аборты к убийствам и ввести за них уголовное наказание.