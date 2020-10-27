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Источники сообщили о перестрелке в Чечне между бойцами ОМОН и СОБР

В Чечне в перестрелке с участием сотрудников правоохранительных органов погибли два человека, сообщили со ссылкой на источник в силовых структурах российские информагентства.

По информации ТАСС, стрельбу устроили сотрудники ОМОН и СОБР. Погибли один боец СОБР (специальный отряд быстрого реагирования, одно из подразделений Росгвардии) и один гражданский. Агентство РИА Новости передало, что еще три человека получили ранения.

Перестрелка произошла в селе Ачхой-Мартан, недалеко от кафе. Причины устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа. Источник "Интерфакса" рассказал, что бойцы спецподразделений начали стрелять после словесного конфликта.

В пресс-службе МВД по Чечне РБК рекомендовали обратиться в Следственный комитет. Там сказали, что пока не комментируют информацию. Агентство обратилось также за комментарием к пресс-службе Росгвардии.

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