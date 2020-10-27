И снова – масочный. Соцсети о новых антивирусных мерах в России

В России с 28 октября снова вводится масочный режим: маски будут обязательными в общественных местах, лифтах и транспорте. Ограничат и развлечения: властям регионов рекомендовали запретить ресторанам и ночным клубам работать с 23:00 до 6 утра.

Вторую волну во многих странах мира переживают тяжелее, чем первую: на необходимость снова соблюдать меры безопасности накладывается осенняя хандра, а в России – еще и предчувствие штрафов и карательных мер со стороны Росгвардии.

Николай Подосокорский

В 2020 году даже непонятно, чем лучше пугать окружающих в Хэллоуин – наряжаться коронавирусом или росгвардейцем, проверяющим наличие маски и перчаток?

Валерий Печейкин

Недавно съел мандарин и сразу – хочу новый год, прямо сейчас хочу. Да, в конце октября. Больше нет сил это терпеть – коронавову, то открыли, то закрыли, перчатки надели? Прямо сейчас, чтобы все отключилось и покрылось снегом. "Давайте после праздников" – скорей. Десять дней лежать слизняком перед телевизором (которого нет). Десять дней подсыхающее оливье, которое нет сил обернуть в пленку. Во френдоленте чтоб ёлкобесие, смазанные фотографии фейерверков, шампанских, [проклятий] путину на экране, красных и черных икр, лайков под итогами года. Но главное, что ничего не происходит. Официально. Сейчас тоже ничего не происходит, но никто в этом не признается. Это как ждать в очереди терапевта, который уже ушел домой. Давайте быстро референдум, что 1 ноября – это 1 января? Удивим Землю и Солнце, м?

Олег Козырев

Сейчас не поймешь, когда гулять. По идее в будни, когда мало людей. Но в будни удаленка и работа. И остаются выходные. Но в выходные много людей и не много где погуляешь. А удаленка – это чтобы ты не заболел. Значит и выходные нельзя. Остаются будни. Но в будни удаленка.

Виктор Шендерович

Если искать в происходящем хоть что-то хорошее...

Женщины в масочный период заметно похорошели! Тех, кто сделал себе губы, теперь не видно, а видны те, которые не поленились завести себе хорошие глаза...

Традиционно много и тех, кто сомневается в осмысленности принятых ограничений, причем в том числе – среди традиционно провластных комментаторов.

Максим Соколов

А в чем смысл комендантского часа? В ночи вирус особенно вирулентен? Единственное объяснение вижу в манускрипте – "И заклинаю: остерегайтесь выходить на болото в ночное время, когда силы зла властвуют безраздельно".

Ирина Павлова

Есть вопрос к Роспотребнадзору: имеется ли информация, что по ночам контагиозность вируса повышается и действие усиливается?

Если такой информации нет, то почему общепит ночью не может работать?

Еще вопрос к Роспотребнадзору: имеется ли информация о том, что в концертном зале контагиозность вируса выше, чем в поезде или самолете?

Если такой информации нет, то в поезде и самолете человек проводит больше времени, чем в театре, и там нет шахматной рассадки.

Третий вопрос к Роспотребнадзору: почему бы – просто из уважения к гражданам, которые вас содержат и которых вы регулярно штрафуете – хоть один раз не разъяснить логику ваших запретов. Хотя бы для того, чтоб несознательные граждане перестали сомневаться в их разумности.

Аркадий Кайданов

Роспотребнадзор не знает, что делать, и вводит ограничения по европейскому образцу.

А в Европе и сами не знают, что делать, но поскольку делать что-то надо, шарахаются из одной крайности в другую.

Отдельно доставляют прогнозы отечественных специалистов о пике, плато и окончании эпидемии.

В общем, тотальная растерянность, граничащая с хаосом и паникой.

И только оставшиеся врачи в госпиталях бьются за всех нас.

Они единственные, от кого есть польза в этом бардаке.

Давайте своим поведением хотя бы не провоцировать рост заболеваний – он и без нашей безалаберности вполне впечатляющ.

Никуда не делись и старые добрые ковид-диссиденты. Инвестиционный банкир Ян Яновский посетовал в инстаграме на то, что в партере Большого театра на недавнем представлении большинство зрителей сидели без масок.

Ведущая программы "Время" Екатерина Андреева написала к этому посту комментарий, в котором заявила, что смертность от коронавируса преувеличена. "Не люблю, когда так примитивно дурят народ", – написала телезвезда. Однако позднее, когда скриншоты стали расходиться по Сети с нелестными откликами, Андреева свой комментарий удалила.

Антиглянец

Нормально так Екатерина Андреева вбрасывает ковид-диссидентства.

Александр Фельдман

Насчёт примитивности, Вам, уважаемая г-жа Андреева, виднее, Вы на первой кнопке дурите всех нас куда более эффективно.

Те, кто намерен соблюдать ограничения не только ради того, чтобы не заразиться самому, но и ради того, чтобы не заразить других, только пожимают плечами.

В то же время мало кто сомневается в том, что в России многие меры будут приниматься скорее для отписки.

Лиза Александрова-Зорина

Что, в Москве, говорят, теперь в метро температуру измеряют?

Вспомнила, как мне мерили температуру в автобусе Козельск-Москва. Тётечка у входа проверяла билет и прикладывала градусник к запястью.

– И какая у меня температура? – поинтересовалась я.

Она аж отпрянула от неожиданности.

– А вам зачем это знать?

– Ну вы же измерили мне температуру. Мне интересно.

– Нормальная температура у вас.

– А конкретнее?

– Да зачем вам это нужно?

Она злится, я чувствую подвох.

– Хочу знать, какая у меня температура.

– Если у вас температура, то я вас в автобус не посажу. И не поедете вы никуда!

– Так у меня повышенная температура? – пугаюсь я.

Тут она глубоко вздыхает и наконец-то сдаётся:

– Да сломался у нас на станции градусник. Всем 35 показывает. Вот, видите, – она демонстрирует мне работу градусника. – Инструкцию выдали, а денег на градусник нет. Вот и исполняем как можем.

Думаю, с проверкой температуры в метро тоже как-нибудь так будет.

Андрей Десницкий

В аптеках нет лекарств, потому что государство хочет тотально контролировать их продажу, но система слежения сделана криво и все время висит. Продавать в обход нее нельзя.

В школах всех трясет от дистанта, потому что государство хочет тотально контролировать учебный процесс, но система слежения сделана криво и все время висит.

Суды отменяют выписанные на полтора миллиарда штрафы за самоизоляцию, потому что...

В общем, когда пришла беда, то пришло на самом деле две беды. Одна беда – просто беда. А вторая беда – стремление криворуких и вороватых чиновников (да, я знаю, что бывают и другие, я никак ничего не разжигаю к социальной группе "чиновники", имея в виду лишь тех из них, кто вороват и криворук одновременно) использовать эту беду, чтобы отчитаться перед начальством об установлении тотального контроля над подданными.

А подданным куда деваться? Будь они избирателями и налогоплательщиками, быстро бы всё таковым объяснили. А подданным – им терпеть приходится.

Но вы политикой не интересуетесь, я знаю. Вам норм.

Кое-где российские чиновники проявляют совсем уж абсурдные инициативы.

Сталингулаг

Нет такого события, которое российский чиновник не смог бы превратить в шапито.

Он может с невозмутимым табельным лицом битый час рассказывать вам какие-то серьёзные вещи, монотонно сыпать цифрами, приводить аргументы, и вроде бы, в какой-то момент, вы даже начинаете его понимать, как вдруг он неожиданно вскакивает, снимает штаны, наваливает кучу на стол и начинает жадно причмокивая есть собственное говно, чавкает, доедая, после чего в одну секунду плюхается обратно в кресло и продолжает, как ни в чем не бывало, говорить, например, о том, как важно носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

И ничего, кроме коричневых пятен на его лице и вашего недоумения, не выдаёт, что произошло что-то, никак к теме разговора не относящееся.

24 октября в Петербурге решили провести концерт в честь 75-летия победы, которое было 9-го мая. Своевременно. На концерт согнали всех пенсионеров, судя по видео из переполненного стариками зала, ушлая администрация посчитала, что нет смысла потом отвозить заражённых пенсионеров в забитые больницы, можно просто закрыть концертный зал вместе со зрителями, и дело с концом. Название концерта "На всю оставшуюся жизнь" намекает, видимо, именно на это. А может на афише просто больше не было места, а то добавили бы "которой у вас осталось немного".

И тут же продолжили штрафовать за отсутствие масок, перчаток, обещать ввести карантин, как ни в чём не бывало, словно это не они только что устроили массовое заражение среди группы риска.

Насколько массовыми стали заражения в последнее время? Официальной статистике россияне по-прежнему не доверяют.

Александр Иличевский

Тысячу лет назад буфетчица Зина научила меня правильно относиться к статистике. Дело было в общежитии факультета Общей и прикладной физики МФТИ в славном городе Долгопрудный.

Буфет открывался в шесть и замученные дневными лекциями студенты, возвращаясь на электричках из академических институтов, сразу заходили в буфет. Правда, всего через час там уже нечем было разжиться – за исключением, может быть, горсти слипшегося риса, в котором надо было еще разобраться, ибо попадался с почившей живностью, да – и такое случалось.

И помню еще, что как-то, вернувшись из Института Физпроблем, я обнаружил, кроме риса, отменную селедку и пакеты кипрского виноградного сока.

Были такие ненаваристые времена, когда по всей Москве иногда вдруг появлялись закупленные за границей продуктовые диковины, типа этого сока или трехлитровых банок с концентратом-пюре манго.

Никогда не забуду сочетание съеденной целиком селедки и литра выпитого залпом насыщенного виноградного терпкого сока. Соль плюс глюкоза – это то, что нужно для истощенного организма.

Так вот, буфетчица Зина была ушлой тетенькой и все свои манипуляции с весами и продуктами сопровождала устными выкладками типа: "Так, берем тарелочку, взвешиваем – сто восемьдесят грамм, кладем на нее риску по двадцать копеек за сто грамм, снова взвешиваем – получаем триста тридцать грамм, кладем на нее две котлетки пожарские по сорок две копейки за каждую..." – ну и так далее.

Но однажды на моих глазах произошел с ней конфуз. Передо мной в очереди стоял один строгий старшекурсник, который, судя по выражению лица, внимательно считал про себя, проверяя все выкладки, выраженные бойкой болтовней. И когда буфетчица объявила, сколько он ей должен за все заказанное, этот парень сообщил: "Вы только что обсчитали меня на шестьдесят четыре копейки".

Есть ложь, есть наглая ложь, и есть статистика – это, конечно, платиновые слова. Статистика отменяет смысл, новостные сводки по ковиду давно работают точно так же, как вещала та буфетчица.

Иными словами, где правда, Зин?

Математик Алексей Куприянов ведет самостоятельный анализ данных по заболевшим и выздоровевшим в России и публикует независимые графики в группе Watching COVID-2019.ru в фейсбуке.

Алексей Куприянов

Надеюсь постепенно восстановить все регионы и общую картину. Данные по выявленным и умершим показывают устойчивый рост (первые вызывают сомнения как по динамике, так и по амплитуде, но взрывной рост несомненен). Интересное приключилось с данными по выздоравливающим. Как вы помните, мы смеемся над ними уже месяц, и в пятницу информация о том, что число выздоровевших стабильно равно половине числа заболевших, прозвучала на всю страну в эфире "Эха Москвы в Петербурге" (стрим на ютубе был уже во вторник). И что бы вы думали? С субботы все исправилось. Дисперсию нам пока не вернули, но ровно половине заболевших количество выздоравливающих уже три дня, как не равно. Если они думают, что это повышает доверие к цифрам, то нет, не повышает.

Почему официальным цифрам так сложно верить, поясняет в своей памятке о COVID-19 врач клиники при Первом Московском государственном медицинском университете Антон Родионов:

В: Можно ли доверять статистике?

О: Примерно как результатам выборов за последние 15 лет. Дело в том, что статистика в России (даже если представить, что её не искажают) ведется по позитивным тестам ПЦР. При этом мы прекрасно видим, что при типичной клинической картине у многих пациентов мазки отрицательные (это называется низкая чувствительность анализа. В период моей работы в ковидарии она составляла не более 40%). Кроме того, многие нетяжело заболевшие совершенно обоснованно не хотят попадать в поле зрения РосНепотребнадзора с его СоцМониторингом и тихонько болеют дома, не делая никаких исследований, что совершенно правильно. Честно говоря, количество положительных мазков не так и важно. Реально нас интересует летальность и количество больных, госпитализированных в отделения реанимации. При этом репортируемые показатели летальности надо, скорее всего, умножать в 2-3 раза, поскольку в отчеты идут только COVID+

Особенно сложно, по мнению Родионова, придется тем, кто будет болеть в регионах – еще и потому, что врачи оттуда поедут в Москву.

В: Отобьемся?

О: В Москве – да. Временные госпиталя в торговых центрах делали не зря. Но вот только есть подозрения, что работать там будут врачи из регионов (московская зарплата + ковидные за месяц – это почти зарплата за полгода в условной больнице райцентра Мусохраново). А вот что будет в итоге в регионах – большой вопрос…

Из регионов тем временем приходят все новые неутешительные вести. Например, в Екатеринбурге у больниц снова выстраиваются очереди из машин скорой помощи.

То же самое в Перми.

Большой отклик вызвала в Сети новость из города Курган – тамошние врачи заявили, что у них "творится ад", и попросили Путина, чтобы тот прислал к ним военных медиков.

Кирилл Шулика

Вот еще один ответ на вопрос о том, почему риск от вакцины, на мой взгляд, меньше, чем от коронавируса.

Курган. Не хватает врачей, они уже предсказывают реально горы трупов. Работать некому еще и потому, что болеют сами врачи. Им выдают по три маски на 24 часа работы в скорой.

Ну казалось бы граждане должны понимать. Но нет! В транспорте и в магазинах без масок, типа все равно переболеем, а кто умрет, так ему и надо.

Конечно, никаких оправданий состоянию здравоохранения в Курганской области нет. Но ситуацию спровоцировали в том числе и граждане игнорированием мер безопасности. Этот ковидиотизм приводит к тому, что люди-вирусоотрицатели сами заболевают, а лечить их некому. Их не так-то и жалко, но ведь вместе с ними заболевают и нормальные люди, старающиеся соблюдать меры безопасности и не давать врачам дополнительной работы.

Власти же не могут ни лечить людей, ни заставить их хотя бы минимальные правила санитарной безопасности соблюдать.

Но и риски от прививки отечественными вакцинами пока достаточно велики: как известно, они были зарегистрированы еще до того, как прошли третью фазу клинических исследований.

Алексей Макаркин

Читаю про двойные стандарты относительно вакцин. Что западные эксперты подвергли критике ускоренную регистрацию "Спутника", а сейчас на Западе хотят ускоренно зарегистрировать оксфордскую вакцину.

Понятно, что никаких двойных стандартов нет. Потому что "Спутник" зарегистрировали в августе, еще до начала третьей фазы испытаний. А оксфордскую вакцину (которая к тому времени уже была на третьей фазе) хотят зарегистрировать где-то в декабре, когда появится хотя бы первый внятный отчет о третьей фазе. "Спутник", по этой логике, можно было бы зарегистрировать никак не раньше января.

Но "патриоты" не хотят слышать ни про какие фазы. Мы правы, они нет – самый лучший и удобный подход. А тут еще аргументы – один волонтер в ходе испытаний оксфордской вакцины попал в больницу, а другой вообще умер. Снова включается логика – относительно попавшего в больницу было целое расследование, американцы больше месяца изучали и сочли, что эта история не является препятствием для использования вакцины. А умершему не повезло – согласно правилам третьей фазы, части волонтеров дают плацебо – для сравнения и понимания эффективности. Он и получил "пустышку".

Аудитория воспринимает все эти аргументы без особого интереса – мол, "буржуи" все врут (то, что у нас уже тридцать лет рыночная экономика, не влияет на самооценку – мы не "буржуи"). А потом один, последний вопрос – а ты, собственно, за кого? Если за нас, то не умничай. Если за них, то все с тобой ясно.

Испытания российских вакцин проходят непосредственно сейчас, и один из добровольцев сообщил в фейсбуке, что ему, несмотря на явные осложнения после прививки, отказались ставить правильный диагноз, чтобы не портить статистику.

Андрей Василенко

Вчера прошел ревакцинацию – сделали вторую дозу вакцины от COVID-19. Прививка была сделана в 15 часов, и до утра чувствовал себя хорошо – никаких побочных реакций. Но сегодня утром начался настоящий ад: с 8 утра температура неожиданно начала расти и уже к 11 утра составила 40.2. И сбить ее было невозможно. Парацетамол улетал просто "в никуда". 40.2 – и все тут. Пульс – 140-160. Лихорадка сильная, электрические грелки вообще не помогают. Нагрел воздух в квартире до 30 градусов. Связался с представителями телемедицины – вызвали "скорую". Ехали достаточно долго – за это время я успел сделать себе укол Кетонала (сам себе, конечно же), и температура начала медленно спадать. К приезду "скорой" спала до 37.8. Провели обследование, сразу предложили госпитализацию, причем неизвестно куда. На мой вопрос: а чем мне сейчас помогут в больнице, последовал ответ – будут наблюдать. Так я и сам дома могу себя наблюдать. Да и ехать в инфекционную больницу в таком состоянии точно не хочется, – уж где-где, а там риск заразиться максимальный. Бригада связалась с это страшим врачом оперативного отдела неким Чеботаревым Аркадием Николаевичем, который в достаточно грубой форме спросил у врачей, что за прививка, а на вопрос врача, какой диагноз ставить "поствакцинальная реакция" (что логично) или "ОРВИ", сказал фразу, которую нужно высечь на мэрии Москвы: а-ля "придумайте и решите сами". Хотел сказать: "а давайте напишем беременность, если уж нам разрешили фантазировать?". Врачи уехали и сказали ждать вторую бригаду через 2 часа, потому что если я вдруг сдохну, то испорчу статистику по вакцине. За два часа температура снова полезла вверх — 39.2, снова сбил Парацетамолом, Нимесилом и новой порцией Кетонала. Спала до 38.3. Со второй бригадой произошла точно такая же история: снова звонок г-ну Чеботареву и ответ про диагноз "ваш вызов, решайте сами, и передавайте поликлинике" с последующим киданием трубки. Хотят все врачи "скорой" оказались компетентными специалистами и говорили о "поствакцинальной реакции", которую просто запрещают ставить. В итоге мне поставили ОРВИ, завтра придут из поликлиники брать мазки на коронавирус и, скорее всего, посадят на самоизоляцию. Поэтому господин Чеботарев – мой герой дня. Настоящий чиновник. Я даже не рискну задать ему вопрос "а вы точно врач?", ибо это и не врач, и не руководитель. В принципе, у них получился бы хороший дуэт с другим прекрасным волшебником от медицины – доктором Мясниковым: Мясников будет говорить про Книгу Судеб, как он делал у Соловьева, – "не волнуйтесь, как в Книге Судеб написано, так и будет, зачем нервничать?", а Чеботарев будет говорить "сами придумайте диагноз". Как раз все сходится – "придумывать диагноз" можно смело по "Книге Судеб". А потом мы удивляемся, почему растет смертность от коронавируса при таком отношении. Поэтому в России не те две беды, о которых говорят постоянно, – дураки и дороги, а совсем другие, и их четыре, – "чиновники, лизоблюды, невежи и, конечно же, профессиональные специалисты по освоению бюджетов". Претензий к вакцине у меня нет, все реакции ожидаемы. А врачей "скорой" я могу исключительно поблагодарить и позвалить за профессионализм и работу в таких условиях (если бы мог, я бы памятник им при жизни поставил). Претензии есть исключительно к чиновникам из медицинской сферы и медицинским руководителям, которые не дают врачам той же "скорой" нормально делать свою работу, и для котрых статистика и бюрократия важнее человеческих жизней и оказания помощи людям.

Много в Сети и рассказов переболевших, которые охотно делятся своим опытом.

Андрей Сорокин

Я все-таки счастливо покинул стены больницы. Ехал домой и ловил каждый уголок неба. Это очень странное чувство. Многие мне писали: "Ты просто в первый раз попал, поэтому всё так остро переживаешь". Пусть так. Но мне хватило того, что я увидел, о чем поразмышлял и что пытался понять. Обещал написать об уроках и выводах своей "ковидной" истории – пишу. Возможно, мой опыт пригодится кому-то, кому-то поможет справиться с бедой.

Большой источник стресса – больница, особенно, если вы впервые оказались в этой ситуации. Людей привозят много, врачи не успевают реагировать на всех, хотя надо, конечно, отдать им должное, они делают всё возможное. Но все же – врачи не обязаны вас любить и заботиться – в условиях ковидной войны у них четкая инструкция, что, когда и кому сделать. Если вам плохо – говорите, если вам забыли сделать укол или таблетки – не молчите. Лучше получить ответ "про вас не забыли, так надо!", чем потом попасть в неприятную ситуацию. Здесь все в состоянии борьбы. На время выключите у себя в голове опцию "комфорт". Здесь плохие туалеты, много мусора и не самая вкусная еда – выключите оценку в своей голове. Просто заранее приготовьте туалетную бумагу, шоколадку и пакет для своего мусора. Вокруг вас много кашляющих (иногда громко и беспрерывно!), отхаркивающихся, пукающих, кряхтящих и стонущих людей. Выключайте в голове опцию – "ужас!". Если вы еще не харкаете громче всех, это дело времени, ждите своей очереди. Иногда это напоминает военно-полевой госпиталь (вспомните, хотя бы фильмы, если не видели этого в реальности!) – здесь каждый хочет жить, каждый борется и делает свое маленькое усилие. Или сдается – но в этом случае – обязательно! – помогайте друг другу. Подбадривайте, разговаривайте, рассказывайте анекдоты, материтесь, костерите правительство – всё, что угодно, лишь бы пробудить у человека жажду жизни и здоровой злости. У меня есть чудная черта, я всегда ем с ножом, иногда даже неловко в гостях. Ну, привык, что поделаешь. Но здесь тебе дают пластиковую плошку с холодными макаронами и ненавистную одноразовую пластиковую вилку – забудь про политес, ешь и ищи в этом источник радости. Жизнь в больнице становится сильно проще, когда ты просто принимаешь её, как есть. Принимайте. И тогда даже холодное "Пятую точку готовьте!" из-под безликой врачебной маски покажется милым приветствием.

Совет "выключить в голове опцию ужас" поможет не только больным. Расследование об обострении психических проблем у россиян в связи с пандемией публикует "Новая газета": в нем утверждается, что весной в стране резко выросли продажи антидепрессантов и транквилизаторов, а также частота обращения к психологам. Пострадали и те, кто раньше за собой нарушений психики не замечал, сообщают авторы расследования. Осенний рост таких проблем тоже будет неизбежным.

Эль Мюрид

У беспощадной войны с неведомым коронавирусом есть и неизбежно проявится еще одно последствие, угрозу которого пока оценивают (и то достаточно осторожно) лишь специалисты. Это, безусловно, волна психических расстройств разной степени тяжести.

В количественном плане оценить число людей, у которых возникнут те или иные синдромы, сейчас крайне сложно. Фактически это будет сложная смесь уже хорошо известных "ветеранских" синдромов, тем более, что борьба с коронавирусом вполне коррелирует с настоящей войной и пребыванием в зоне боевых действий. А если понимать, что у этой войны нет линии фронта, и все население находится в зоне боевых действий, то "ветеранами" борьбы с заразой станем все мы.

Учитывая развал системы здравоохранения, что в России проявляется в виде ее полного коллапса на фоне обычного инфекционного заболевания, возникает вполне резонный вопрос: справится ли она еще и с эпидемией психических заболеваний после того, как коронавирусная война закончится.

В общем, этой зимой всем нужно постараться не только не заболеть коронавирусом, но еще и не сойти с ума на этой почве – задача сложная, но, хотелось бы верить, выполнимая. Берегите себя.