CAS аннулировал три медали российского биатлониста Устюгова

Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS) аннулировала две золотые и одну бронзовую олимпийские медали российского биатлониста Евгения Устюгова. Спортсмена признали виновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Устюгова.

CAS аннулировал все результаты биатлониста с 24 января 2010 года по конец сезона 2013/2014 года. Устюгов лишился золотой медали за победу в масс-старте и бронзовой медали за эстафету, которые были получены им на Олимпиаде в Ванкувере. Также была аннулирована золотая медаль за эстафету на Олимпиаде в Сочи. Решение CAS не является окончательным и может быть обжаловано в течение 21 дня.

Обвинения Международного союза биатлонистов (IBU), который решил пересмотреть дело Устюгова о возможном использовании запрещённых веществ, основываются на данных биологического паспорта спортсмена. В документах отмечается высокий показатель гемоглобина в крови биатлониста. Ранее Устюгов доказывал, что такие показатели связаны генетической мутацией, которая передалась ему от родителей.

Устюгов дисквалифицирован из спорта на два года с 13 февраля 2020 года. Свою карьеру биатлонист завершил ещё в 2014 году. Из-за решения аннулировать результаты Устюгова золотых медалей лишатся другие участники эстафеты на Олимпиаде в Сочи - Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин, а также бронзовые призёры эстафеты в Ванкувере - Иван Черезов, Максим Чудов и Антон Шипулин.